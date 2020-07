«Η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε την ιστορία της Γαλλίας και της Ευρώπης, ενάντια στην καταπίεση και την απολυταρχία» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε ανάρτησή της στο twitter με αφορμή την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης.

«Στις καθολικές της αξίες, την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα, αναγνωρίζουμε τις καταβολές και τις διαρκείς διεκδικήσεις της κοινωνίας μας» προσθέτει η κ. Σακελλαροπούλου.

La Révolution française a profondément marqué l’histoire de la France et de l’Europe, contre l’oppression et la tyrannie. On reconnaît à ses valeurs universelles, la liberté, l’égalité et la fraternité, les origines et les défis contemporains de notre société. #14juillet pic.twitter.com/ZmlKr8f30c