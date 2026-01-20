Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

Σε ανάρτηση στη σελίδα της στο Χ (πρώην Twitter) προχώρησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Τρίτη (20.01.2026) για το δείπνο που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον γνωστό εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.

Στο δείπνο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου συζητήθηκε η ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Όπως έκανε γνωστό με σχετική της ανάρτηση και φωτογραφία στο Χ η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

I enjoyed a great dinner discussion Friday night with @PrimeMinisterGR Mitsotakis and Nikos Tsakos. We exchanged views on the dynamic U.S.–Greece partnership in business, energy, and shipping—sectors that will continue to drive innovation and connect our economies in 2026 and… pic.twitter.com/GT1NlANaPW — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 20, 2026

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος είναι παντρεμένος με τη διακεκριμένη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη και έχουν τρία παιδιά.