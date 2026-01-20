Πολιτική

Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

«Ανταλλάξαμε απόψεις για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία», έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο / πηγή φωτογραφίας Ambassador Kimberly Guilfoyle

Σε ανάρτηση στη σελίδα της στο Χ (πρώην Twitter) προχώρησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Τρίτη (20.01.2026) για το δείπνο που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον γνωστό εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.

Στο δείπνο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου συζητήθηκε η ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Όπως έκανε γνωστό με σχετική της ανάρτηση και φωτογραφία στο Χ η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

 

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος είναι παντρεμένος με τη διακεκριμένη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη και έχουν τρία παιδιά.

