Το «ναι» Μητσοτάκη για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ και στο βάθος «γαλάζιο» αντάρτικο – Την Τετάρτη η ψηφοφορία

Σε «γρίφο» για γερούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση της άρσης ασυλίας των 11 + 2 βουλευτών της ΝΔ, η οποία έχει προγραμματιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, για μεθαύριο Τετάρτη 22 Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος του για θετική ψήφο στην άρση ασυλίας όλων των βουλευτών της ΝΔ, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας ζητά να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη σε σχέση με τις παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και συνδέει αυτή την προτροπή του, με την ακραία τοξικότητα που παρατηρείται στο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας την ανάγκη να μην αφήσει η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα «καμία σκιά» για τη στάση της και κανένα περιθώριο στην αντιπολίτευση για να επανέλθει με αιτιάσεις περί συγκάλυψης ευθυνών.

«Η άρση ασυλίας ο πιο γρήγορος δρόμος για να αποδείξουν την αθωότητα τους»

«Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τελικά όλες αυτές οι υποθέσεις θα οδηγηθούν από τη Δικαιοσύνη σε αρχειοθέτηση.

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τη Δικαιοσύνη

«Μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας» τονίζει ο Πρωθυπουργός, με ακλόνητη τη θέση ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόδοση ή όχι κατηγοριών, ώστε να μην είναι… «όμηροι» οι βουλευτές, κι ενώ αναμένεται και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτές τις υποθέσεις.

Προς «γαλάζιο» αντάρτικο;

Ωστόσο, το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή, δε φαίνεται να φτάνει σε όλους τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Κι αυτό γιατί τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που αντιδρούν στο «τσουβάλιασμα» όλων των βουλευτών, δεν μετριούνται στα δάκτυλα τους ενός χεριού, ούτε καν στα δύο.

Είναι πολλοί περισσότεροι οι βουλευτές και οι βουλευτίνες που έχουν διαμηνύσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα δώσουν θετική ψήφο, εκτιμώντας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ποινικής ευθύνης στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι πρόκειται για «αστείες υποθέσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον για 6 ή και 7 συναδέλφους τους, σε σύνολο δεκατριών, η ψήφος των βουλευτών της Ν.Δ. αναμένεται να είναι αρνητική, όπως για παράδειγμα για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Νότη Μηταράκη, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Χρήστο Μπουκώρο, τον Λάκη Βασιλειάδη, ακόμη και τον Τάσο Χατζηβασιλείου, η άρση ασυλίας του οποίου, μαζί με αυτή του Χαράλαμπου Αθανασίου, «περνούν» σήμερα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ώστε και αυτές οι 2 περιπτώσεις να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια την Τετάρτη, μαζί με τις υπόλοιπες 11.

Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι άρση ασυλίας πρέπει να υπάρξει μόνο για τους δύο βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή για τη βουλευτή Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, και τον βουλευτή Σερρών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, αν και για τον τελευταίο, όπως σημειώνουν, δεν προκύπτει απευθείας συνομιλία του ή κάποιου συνεργάτη του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τον επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβάνου.

Ήδη δημόσια, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας έχουν πάρει αποστάσεις από τη «γραμμή» του Μαξίμου, ενώ στο παρασκήνιο είναι πάνω από 40 τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που σκέφτονται να προβούν σε «αντάρτικο».

Οι ζυμώσεις από σήμερα και ως την Τετάρτη θα είναι συνεχείς…

Κομματική πειθαρχία ή ψήφος κατά συνείδηση;

Πάντως, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας – και εισηγήθηκε την παραπομπή των 11 «γαλάζιων» βουλευτών στην Ολομέλεια, για ψηφοφορία – το Μαξίμου δεν είχε επιβάλλει κομματική πειθαρχία αλλά είχε δώσει «γραμμή» για ψήφο κατά συνείδηση.

«Γραμμή» που με φόντο την «αναταραχή» στην ΚΟ της ΝΔ, αναμένεται να υιοθετηθεί και στην ψηφοφορία της Τετάρτης.

Πάντως, η αρνητική ψήφος από κάποιους βουλευτές της ΝΔ δεν σημαίνει ότι θα εμποδιστεί η άρση ασυλίας των συναδέλφων τους – την οποία ζήτησαν και οι ίδιοι – καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να ψηφίσει υπέρ.

Υπενθυμίζεται ότι για την άρση ασυλίας ενός μέλους του Κοινοβουλίου, απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, και πάντως πρέπει να υπάρχει απαρτία τουλάχιστον του 1/4 των βουλευτών, δηλαδή να πάρουν μέρος στη διαδικασία τουλάχιστον 75 βουλευτές.