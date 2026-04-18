Το παρασκήνιο της παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη: Ο εκνευρισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ρόλος της Ντόρας Μπακογιάννη

Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από κάποιο σημείο και μετά ήταν μονόδρομος και έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά τη δημόσια προτροπή της Ντόρας Μπακογιάννη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ.

Δεν ήταν μόνο η επίθεση που δεχόταν η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τη μη απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τα υπουργικά καθήκοντα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν και η έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ για την παραμονή του, κι ενώ είχε ομολογήσει την παρατυπία σε σχέση με την πρόσληψη του το 2007 στο υπουργείο Παιδείας, που «θόλωνε» την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος.

Μάλιστα, κάποιοι βουλευτές ήταν δεδομένο ότι θα έθεταν το θέμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της ΚΟ, που προγραμματίστηκε για τα τέλη Απριλίου, με ενστάσεις για το γεγονός ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει στη θέση του, ενώ απομακρύνθηκαν άμεσα από την κυβέρνηση οι υπουργοί που το όνομα τους υπήρχε στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες πράξεις.

Ο εκνευρισμός του Κ. Μητσοτάκη

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, την περασμένη Πέμπτη, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, παρ’ ότι προκλήθηκε από την αντιπολίτευση, δεν είπε κουβέντα για τον κ. Λαζαρίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι μόνο δεν τον υπερασπίστηκε, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειρισμός της υπόθεσης από τον ίδιο τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό, με τις άστοχες δημόσιες δηλώσεις του, προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό του Κ. Μητσοτάκη.

Κάποιοι εκτιμούσαν ότι ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να δώσει την εικόνα ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης «σέρνουν» την κυβέρνηση σε μία τέτοια απόφαση.

Ωστόσο, από κάποιο σημείο και μετά, η παραμονή του κ. Λαζαρίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμήθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, με το Μέγαρο Μαξίμου να του διαμηνύει ότι πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση και την παράταξη.

Η προτροπή της Ντόρας Μπακογιάννη στον Μ. Λαζαρίδη

Αλλά και δημόσια, μόλις σήμερα το πρωί, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει βαρύνοντα ρόλο στη ΝΔ, του έδειχνε το δρόμο προς την έξοδο.

«Πιστεύω ότι τώρα, εκεί όπως έχουν φτάσει τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, το κόμμα» δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ (Mega). «Όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη. Έχει και κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος.

Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι.

Αυτό που με στεναχωρεί παραπάνω είναι ότι κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό να τους πούμε “παιδιά έχετε μέλλον στην Ελλάδα”, “παιδιά έχετε μπορείτε να έρθετε”. Tο μπέρδεμα του μηνύματος και το να θολώνει τόσο πολύ το μήνυμα της αξιοκρατίας» πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη.

Μ. Λαζαρίδης: «Παραιτούμαι για να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης»

Σχεδόν πέντε ώρες μετά ακολουθούσε η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση.

Στη δήλωση του σημειώνει ότι σε όλη του την προσωπική ζωή πορεύτηκε με εντιμότητα. «’Εζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ».

«Ωστόσο», τόνισε, «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού».

Ολόκληρη η δήλωση του Μακ. Λαζαρίδη:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

Σύντομα η αντικατάσταση Λαζαρίδη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ανακοίνωση του αντικαταστάστη του κ. Λαζαρίδη θα γίνει εν ευθετώ χρονώ.