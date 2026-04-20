Το ΠΑΣΟΚ «ανεβάζει στροφές» κατά της κυβέρνησης: «Υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης»

Έχει αλλάξει level, η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τους Θεσμούς και δη τη Δικαιοσύνη. Στην αρχή ήταν ο μη σεβασμός στη λειτουργία των Θεσμών. Μετά έγινε η απαξίωσή τους και τώρα, με αφορμή τα περί «συμμορίας της Κοβέσι», η Χαριλάου Τρικούπη επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη αρχικά, στην κυβέρνηση στη συνέχεια και στον ίδιο τον πρωθυπουργό τελικά, ότι «επιτίθενται στο Κράτος Δικαίου και εκφοβίζουν τη Δικαιοσύνη».

Ειδικά, αναφορικά με τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την κ. Παπανδρέου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, που του ζήτησε πρώτος να προσκομίσει την πράξη ακυρότητας της ανανέωσης της θητείας της, επανήλθε τώρα για να του στείλει το μήνυμα ότι όλοι μπορούν να ασκούν κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να την απειλούν. Ειδικά ενόψει και της συζήτησης επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας των έντεκα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη, στο ΠΑΣΟΚ, που αναμένουν πώς και πώς να δουν την στάση της συμπολίτευσης και κατά πόσον θα είναι ενιαία κατά την ψηφοφορία, σημειώνουν ότι αν κάποιος διαφωνεί με το περιεχόμενο των δικογραφιών, θα πρέπει να διευκολύνει την άρση ασυλίας, ώστε η Δικαιοσύνη να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Κρούουν όμως τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι το να λέει κανείς ότι «οι εισαγγελείς στέλνουν τις δικογραφίες για να επηρεάσουν την πολιτική ζωή του τόπου», είναι ακραίο και επιπλέον δεν μπορεί παρά να έχει ως στόχο την πόλωση.

Ο πραγματικός στόχος, όμως, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι το σύνολο της κυβέρνησης και προσωπικά ο πρωθυπουργός. «Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται ότι ‘στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’, αλλά δε λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν», σημείωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι οι τελευταίες παραβιάζουν τις αρχές του Κράτους Δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, ενώ αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της. «Ο πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με ‘λαγό’ τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών», είπε, σε μία προσφιλή πλέον τακτική του ΠΑΣΟΚ, αφού στο εξής τελικός αποδέκτης της κριτικής του κόμματος προς την κυβέρνηση θα είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Μόνο τυχαία δεν είναι η αναφορά του κ. Τσουκαλά, στο ενδεχόμενο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ να στέλνει κάποιο «μήνυμα» στην κ. Παπανδρέου, υπονοώντας πως αν δεν αρχειοθετήσει τις υποθέσεις των βουλευτών των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, δεν θα ανανεωθεί η θητεία της, ή ακόμα και σε εκείνο να αποκάλυψε «από υπερβάλλοντα ζήλο», όπως λέει, τον σκοπό της κυβέρνησης να μεθοδεύσει τη μη ανανέωση της θητείας της, κάτι προφανώς αδιανόητο σε ένα Κράτος Δικαίου, με διάκριση των εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι το να χαρακτηρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως «μη σοβαρός θεσμός» και ένας «απλός νόμος του ελληνικού κράτους που μπορεί να καταργηθεί» και οι κατηγορίες εις βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέα ότι απέστειλε δικογραφία στη Βουλή για «εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» ή λόγω «νομικής ανεπάρκειας», συνιστούν αμφισβήτηση του θεσμού της ΕΕ, που έχει θεσπιστεί με Κανονισμό και υπερέχει της εθνικής νομοθεσίας – άρα δεν μπορεί να καταργηθεί με εθνικό νόμο – καθώς και ευθεία στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού.