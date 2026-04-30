Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση για εξεταστική στις αρχές της εβδομάδας – Πολιτικό θρίλερ για τις υποκλοπές

Με το βλέμμα στη σύνταξη και την κατάθεση της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Για του λόγου το αληθές, σύσσωμο το νομικό τμήμα του κόμματος, υπό την μπαγκέτα του Τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστου Κακλαμάνη γράφει και σβήνει το κείμενο, προκειμένου αυτό να είναι έτοιμο ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και η «πράσινη» ΚΟ, που διαθέτει τις απαιτούμενες 30 υπογραφές, να καταθέσει το αίτημα.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες 120 ψήφοι, ώστε το αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές να εγκριθεί και η εξεταστική επιτροπή να συσταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση έχουν τοποθετηθεί υπέρ του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ, με το τελευταίο τώρα να επικεντρώνει τις δυνάμεις του στο να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους εκ των ανεξαρτήτων βουλευτών να στηρίξουν το αίτημά του. Πρόκειται εξάλλου, για ένα ‘στοίχημα’ για την Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου αφενός το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο πόλος γύρω από τον οποίο θα συσπειρωθούν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις, αφετέρου, προκειμένου να κληθεί ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων – μεταξύ άλλων – ο Ταλ Ντίλιαν και να καταθέσει εκεί τα αποδεικτικά στοιχεία για όσα λέει, περί πώλησης του κακόβουλου λογισμικού Predator αποκλειστικά σε κράτη και κυβερνήσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, πρόθεση του κόμματός του είναι στην εξεταστική αυτή, εφόσον συσταθεί, να κληθούν ακόμα πρόσωπα όπως οι κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συνδράμουν ως μάρτυρες, «αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη από την πλευρά του να τους έχει πολλές φορές θέσει προ των ευθυνών τους, ως… παρακολουθουμένους, προκειμένου να κινηθούν νομικά για να μάθουν έστω ποιος και γιατί τους παρακολουθούσε.

Παρά το γεγονός, πάντως, ότι στο ΠΑΣΟΚ καθόλου δεν ενδιαφέρονται για το αν θα τους πουν… εμμονικούς με το θέμα, αυτό που σίγουρα τους αφορά είναι να μην τους κατηγορήσουν ότι ασκούν… μονοθεματική αντιπολίτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνουν σειρά πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της λύσης, της αντιμετώπισης, ή έστω της ανακούφισης των πολιτών από τα καθημερινά τους προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών, μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για τις τράπεζες, προβλέποντας μεταξύ άλλων την φορολόγηση των υψηλών κερδών, την επιτάχυνση της μείωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων και τον περιορισμό χρεώσεων που επιβαρύνουν τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Στον απόηχο των προτάσεων αυτών, μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να έχει συνάντηση σήμερα, στις δύο μετά το μεσημέρι με το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπου συνοδευόμενος από τους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος, θα συζητήσει με τους πλέον αρμόδιους την πρόσφατη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Αντιστοίχως, με ανάρτησή τους χθες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε να ανοίξει τη συζήτηση και για τη μείωση του χρόνου εργασίας, προτείνοντας – ενόψει και του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς αύριο – κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Μία πρόταση πάντως, που χαρακτήρισε άμεσα «λαϊκίστικη» το υπουργείο Εργασίας, προβλέποντας ότι θα οδηγούσε σε λουκέτο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους.