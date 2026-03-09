Τριμερής Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Πάφο: Έμφαση σε αποκλιμάκωση, Λίβανο και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή εστίασε η τριμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Πάφο, με τους τρεις ηγέτες να υπογραμμίζουν την ανάγκη αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Στην τριμερή συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) στην Πάφο, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Λίβανο, με τους τρεις ηγέτες να επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους προς τη λιβανική κυβέρνηση και να υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποφευχθεί μια ευρείας κλίμακας και παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της χώρας.

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρέθηκε επίσης η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ζήτημα που, όπως καταγράφηκε, απασχολεί έντονα και τις τρεις πλευρές υπό το βάρος της κλιμακούμενης έντασης. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποτραπούν νέοι κλυδωνισμοί στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.