Τσιτσιπάς: Τρελαμένη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι!

Το βράδυ της Κυριακής (17.11.2019), ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον -μέχρι στιγμής- πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας του και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εξέφρασε για άλλη μία φορά τον θαυμασμό της στον Έλληνα τενίστα. Αυτή τη φορά, μέσω Instagram.

“Συγχαρητήρια @stefanostsitsipas98 θεός! Congratulations! Well deserved! To many more! (σ.σ. Συγχαρητήρια! Το άξιζες! Να κατακτήσεις πολλά τρόπαια ακόμα!)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter έγραψε “πρωταθλητής!!”. Μάλιστα, συνόδευε την ανάρτηση του με τρεις ελληνικές σημαίες.