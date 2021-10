Σημαντικά οφέλη απέφεραν, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επαφές του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη γαλλική πρωτεύουσα, με αφορμή την διεθνή τουριστική έκθεση Top Resa.

Σε όλες του τις συναντήσεις ο υπουργός Τουρισμού, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, έθεσε ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των Γάλλων επισκεπτών στη χώρα μας, τόσο για την επόμενη τουριστική σεζόν, όσο και για τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών στη Γαλλία. Αυτά ήταν και τα βασικά σημεία της ατζέντας της συνάντησης του κ. Κικίλια με τον Γάλλο ομόλογό του, Jean-Baptiste Lemoyne. Ο κ. Κικίλιας είχε επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση με την υπουργό Τουρισμού της Κροατίας, Nikolina Brnjac.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης η συμφωνία του υπουργού Τουρισμού με την αεροπορική εταιρεία Transavia, για 50% αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με το 2019 για την επόμενη σεζόν, αλλά και η προσθήκη της Σκιάθου ως νέου προορισμού της εταιρείας.

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με υψηλόβαθμα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Air France, της ATOUT France, που είναι ο επίσημος εθνικός φορέας τουριστικής ανάπτυξης της Γαλλίας, καθώς και με τις διοικήσεις των σημαντικότερων φορέων της γαλλικής τουριστικής αγοράς: Heliades, Entreprise du Voyage, NG Travel, Last Minute, Very Chic, Seto, Voyage Prive, Thalasso No 1, Kuoni, Opodo και Karavel/Fram.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.