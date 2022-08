«Μεγάλη μέρα» για την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει τη σημερινή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, με αφορμή την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας.

Ο κ. Βέμπερ, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει πως υπό την ηγεσία του η Ελλάδα μπήκε και πάλι «στις ράγες» (σσ στον ίδιο δρόμο) και ο Ελληνικός λαός είδε πραγματική πρόοδο.

«Κάνοντας την Ελλάδα ισχυρότερη, κάνατε ισχυρότερη την Ευρώπη», καταλήγει ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

A great day for Greece and for Europe! Thanks to your leadership @kmitsotakis you put Greece back on track & the Greek people have seen real progress. By making Greece stronger you made Europe stronger! https://t.co/4FouAGdwJt