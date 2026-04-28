Χατζηδάκης για υποκλοπές: «Δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ απόδοση της Δικαιοσύνης»

Την ανάγκη σεβασμού στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλώντας την Τρίτη (28.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης συχνά κρίνονται «ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν». «Σταθερά πρέπει να έχουμε έναν σεβασμό απέναντι στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών. Πρόσθεσε δε ότι η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται «με βάση το τι νομίζει ο καθένας» ούτε «με δημοψηφίσματα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς, όπως είπε, «αν εισφερθούν νέα στοιχεία, δεν τελείωσε κάτι». Υπογράμμισε επίσης ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και πολιτικά, καθώς «όλοι κρινόμαστε καθημερινά για αυτά που λέμε στον δημόσιο διάλογο».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί όταν κατατεθεί η πρόταση. «Όταν έρθει, θα δούμε ποιοι το υπογράφουν, ποιο είναι το σκεπτικό και τότε θα τοποθετηθούμε», είπε.

«Προφανώς ενδιαφέρομαι να μάθω»

Ερωτηθείς αν επιθυμεί να μάθει ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθησή του, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Προφανώς». Όπως είπε, ενδιαφέρεται να διαπιστωθεί τι συνέβη, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες.

«Η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται όπως νομίζει ο καθένας», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου και ότι οι καταδικασθέντες έχουν ασκήσει έφεση.

«Η κυβέρνηση πρέπει να είναι υπεράνω»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι «υπεράνω» σε τέτοιες υποθέσεις, συνδέοντας τη στάση αυτή και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως η κυβέρνηση σέβεται τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακόμη και όταν πολιτικά η Νέα Δημοκρατία έρχεται σε δύσκολη θέση.

«Όπως σεβόμαστε τη διαδικασία με τον Άρειο Πάγο, άλλο τόσο σεβόμαστε τη διαδικασία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφερε. «Απόψεις μπορούμε να έχουμε. Α λα καρτ απόδοση της Δικαιοσύνης, με βάση τις επιθυμίες του καθενός από εμάς, δεν είναι νοητό να υπάρχει», επεσήμανε.



