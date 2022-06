Την απερίφραστη καταδίκη της για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή της πόλης Μπανκάς (Bankass Cercle) του Μάλι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους, εκφράζει η Ελλάδα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Η βία κατά των αμάχων πρέπει να σταματήσει, τονίζει και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και αλληλεγγύη στον λαό του Μάλι.

#Greece unequivocally condemns the recent terrorist attacks in #Bankass Cercle, #Mali, which claimed the lives of more than 130 people.

Violence against civilians must stop.

We express our heartfelt condolences to the victims’ families & our solidarity with the people of 🇲🇱 pic.twitter.com/S7tp2RUuXn