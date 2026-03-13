Υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης καλεί Μητσοτάκη σε «μονομαχία» στη Βουλή – Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας

Σε νέα μετωπική επίθεση κατά του πρωθυπουργού για την υπόθεση των υποκλοπών προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να οριστεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και θέτοντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη προ των ευθυνών του.

Με δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να οριστεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. «Το κρυφτό τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να μεταφέρει εκ νέου στο πεδίο της θεσμικής και πολιτικής σύγκρουσης την υπόθεση των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε ευθέως την κυβέρνηση με τη χρήση του Predator και την υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος, όπως είπε, τη «κυνική δήλωση» του ιδιοκτήτη της Intellexa, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού συνδεόταν «άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές». Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε».

Στην ίδια δήλωση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρούς όρους τη διάσταση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες», το οποίο, όπως υποστήριξε, έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια μέσω παρακολουθήσεων που αφορούσαν υπουργούς, αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τραυμάτισε το κράτος δικαίου και παραβίασε κατάφωρα ανθρώπινα δικαιώματα, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αυτή προσβάλλει «τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού» και υπονομεύει την ποιότητα της δημοκρατίας.