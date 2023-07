Tο υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter εκφράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς στις πυροσβεστικές ομάδες των ΗΠΑ που επιχειρούν στην Ελλάδα.

«Εκτιμούμε πολύ τη βοήθειά σας» υπογραμμίζει στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο Εξωτερικών αναφερόμενο στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ πρόσφεραν την Παρασκευή 3 ελικόπτερα στο Βόλο για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την κατάσβεση των φονικών πυρκαγιών στην περιοχή. «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και με τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των σωτήριων επιχειρήσεων» τονίζει σε αντίστοιχη ανάρτηση η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Heartfelt thanks to the #US firefighting teams operating in #Greece. Your help is greatly appreciated https://t.co/ye0AWWOXf0