Την οδύνη του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, όπου είχαν βρει καταφύγιο, εξέφρασε σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

“Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά”, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Άγιος Πορφύριος είναι η πιο παλιά, ενεργή ακόμη εκκλησία στον παλαιστινιακό θύλακα. Βρίσκεται σε ιστορική συνοικία της παλιάς Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

