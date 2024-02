Λούης Πατσαλίδης: O κορυφαίος Stand up comedian της Κύπρου σ’ ένα απολαυστικό Greek tour

Ο πιο δημοφιλής Stand up comedian της Κύπρου, και παρουσιαστής του πρώτου σε τηλεθέαση προγράμματος του ΑLΡΗΑ Κύπρου, «Λούης Night Show», είναι αποφασισμένος ν ‘αναστατώσει για ακόμη μια φορά την Ελλάδα µε τον υπέρμετρο αυθορμητισμό και το ΧΧL χιούμορ του.

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης «Made in Cyprus» σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Καναδά και τις sold out εμφανίσεις του µε τον Αλέξανδρο Tσουβέλα σε Ελλάδα και Κύπρο την περσινή σεζόν, ο Λούης Πατσαλίδης παρουσιάζει την καινούργια του stand up παράσταση «ΠΛΗΝ 30» σε μια περιοδεία ανά την Ελλάδα και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε μέχρι δακρύων.

Με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, το ανατρεπτικό χιούμορ και τον καυστικό του λόγο,ο δημοφιλής κωμικός δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο. Το μενού του είναι πληθωρικό, όπως άλλωστε και ο ίδιος.

To Know us Better (οι απαραίτητες συστάσεις)

Είμαι ο Λούης Πατσαλίδης. Γεννήθηκα το 1980. Σπουδαία χρονιά. Για να καταλάβετε πόσο σπουδαία, το 1980 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ κηρύσσει εμπάργκο στα σιτηρά της ΕΣΣΔ, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχίζει η εποχή του Συστήματος Παγκόσμιας Γεωγραφικής Θέσης ή GPS, η Κούβα αναγνωρίζει τη Δυτική Σαχάρα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις και βεβαίως να µην ξεχάσω: στην Ελλάδα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της οδικής παράκαμψης Αχλαδόκαμπου.

Από την ηλικία των 13 ξεκινώ να γράφω τα πρώτα σατιρικά κείμενα, κάτι που το ξεκίνησα για πλάκα, αλλά μεγαλώνοντας είχα βάλει στόχο το χόμπι µου να το κάνω επάγγελμα! Το 2000 εργοδοτούµαι στην Λαϊκή Τράπεζα.

«Σίγουρη δουλειά γιε µου» ήταν τα λόγια του μπαμπά µου που, όπως κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του, έχει σαν όνειρο να δει το παιδί του αποκατεστημένο σε μια «σίγουρη» δουλειά, πράγμα που στη Κύπρο μεταφράζεται σε τράπεζα ή στη κυβέρνηση!

Το Eurogroup όμως τον Μάρτιο Του 2013 ήρθε να γκρεμίσει τα όνειρα όλων των γονιών του νησιού. Έτσι και εγώ πήρα την μεγάλη απόφαση να αφήσω τη σιγουριά της τράπεζας και επιτέλους να επικεντρωθώ σ ’αυτό που πάντα µου άρεσε, να κάνω τον κόσμο να γελά!

Το 2006 εμφανίζομαι επαγγελματικά στην πρώτη µου παράσταση Stand up Comedy, που στην Κύπρο τότε ήταν ένα άγνωστο σπορ, κάτι που κάνω ανελλιπώς μέχρι σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό µου περισσότερες από 800 επαγγελματικές παραστάσεις.

Το 2014 παρουσιάζω στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ τη σατιρική εκπομπή «Show & Αβλαβές» μέχριτο 2016, οπότε και μετακομίζω στην τηλεόραση του ΑLΡΗΑ ΚΥΠΡΟΥ, όπου παρουσιάζω τη σατιρική εκπομπή «Λούης Night Show» η οποία είναι η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης.