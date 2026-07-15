Μάρω Κοντού: Η αξέχαστη Ελενίτσα, η κυρία Κοκοβίκου, που έζησε ακριβώς όπως ήθελε

Ήταν η αξέχαστη Ελενίτσα Κοκοβίκου του «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», η Ρένα στα «Κίτρινα Γάντια», η παρτενέρ του Δημήτρη Χορν, του Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Γιώργου Κωνσταντίνου. Η Μάρω Κοντού, που πέθανε την Τετάρτη (15.07.2026) σε ηλικία 92 ετών, ήταν μια γυναίκα που κουβαλούσε μια σπάνια αρχοντιά, μια φυσική κομψότητα και μια ανεξαρτησία που δεν εγκατέλειψε ποτέ.
Ψηλή, κοντά μαλλιά, μεγάλα εκφραστικά μάτια και μια ευρωπαϊκή φινέτσα ασυνήθιστη για την εποχή, η Μάρω Κοντού, που έφυγε στα 92 της χρόνια και προκάλεσε μεγάλη θλίψη – ξεχώριζε. Ο φακός την αγάπησε από την πρώτη στιγμή και δεν σταμάτησε ποτέ να την αγαπάει . Όμως πίσω από την εικόνα της λαμπερής σταρ κρυβόταν μια γυναίκα που γνώρισε πολύ νωρίς την απώλεια, πάλεψε με τις ανασφάλειές της και πέρασε ολόκληρη τη ζωή της διεκδικώντας το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτό της.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, η Μάρω Κοντού έπαιξε με άνεση από κωμωδίες, κομεντί και φάρσες, μέχρι δράματα και περιπέτειες, δίπλα σε όλους τους μεγάλους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά, αλλά και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες, ενώ αυτός που της έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στη μακρά καριέρα της, ήταν ο Γιώργος Τζαβέλλας, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπέροχη κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου. «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» ήταν τα λόγια του για να την αποχαιρετήσει.
Τα παιδικά χρόνια που την μεγάλωσαν απότομα
Η Μάρω Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο χρόνων.
Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, ενώ είχε για γείτονες την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, την φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε, όμως η μοίρα χτύπησε ξανά την πόρτα της οικογένειας. Ο δεύτερος σύζυγός της, ναυτικός στο επάγγελμα, χάθηκε όταν το πλοίο του τορπιλίστηκε στη διάρκεια του πολέμου. «Πάνω που πήγαινα να αρθρώσω ξανά τη λέξη μπαμπά» είχε πει η ίδια.
Χρόνια αργότερα θα έλεγε πως ουσιαστικά δεν είχε παιδικές αναμνήσεις, γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα απώλεια και σιωπή.