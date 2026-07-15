Μάρω Κοντού: Η αξέχαστη Ελενίτσα, η κυρία Κοκοβίκου, που έζησε ακριβώς όπως ήθελε

Ίσως γι' αυτό αναγκάστηκε να ωριμάσει από νωρίς. Η δύναμη που θα τη χαρακτήριζε αργότερα είχε αρχίσει να χτίζεται ήδη από τότε.

Η πρώτη μεγάλη επανάσταση

Η τέχνη μπήκε στη ζωή της σχεδόν τυχαία. Στα 14 της χρόνια ψήλωσε απότομα και ένιωθε κάπως άβολα με το σώμα της. Η μητέρα της την έγραψε σε σχολή χορού, πιστεύοντας ότι θα τη βοηθούσε να αποκτήσει καλύτερη στάση σώματος.

Ο χορός έγινε το καταφύγιό της και σύντομα απέδειξε το ταλέντο της, κερδίζοντας υποτροφία για σπουδές στη Γερμανία, όμως δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η οικογένειά της, η οποία, επιπλέον, δεν συμμεριζόταν τα όνειρά της. Η μητέρα της επέμενε πως το μέλλον της βρισκόταν στην ασφάλεια μιας θέσης στην Εθνική Τράπεζα.

Η ίδια δεν συμφωνούσε. Στις εξετάσεις δεν απάντησε ούτε σε μία ερώτηση, έγραψε μόνο μια φράση: «Δεν με ενδιαφέρει να προσληφθώ. Με πιέζουν. Ευχαριστώ».

Ήταν η πρώτη φορά που είπε ένα βροντερό «όχι» στις προσδοκίες των άλλων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν επέτρεψε ποτέ σε κανέναν να αποφασίσει για τη ζωή της. Θα αποφάσιζε πάντα η ίδια. Η ζωή ήταν δική της.

Η οικογένειά της δεν μπορούσε να αποδεχτεί με τίποτα την απόφασή της να γίνει ηθοποιός. Η γιαγιά της αντέδρασε έντονα, θεωρώντας πως το θέατρο δεν ταίριαζε σε μια νέα γυναίκα. Η ίδια όμως δεν έκανε πίσω. «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το ‘φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια» είχε πει η Μάρω Κοντού στη συνέντευξή της στη Νίκη Λυμπεράκη στο Mega.

Το 1954 ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου, συμμετέχοντας στον Χορό του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί είχε την τύχη να συνεργαστεί με ιερά τέρατα όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού και η Άννα Συνοδινού.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε δίπλα στον Δημήτρη Χορν, ο οποίος διέκρινε αμέσως το ταλέντο της. Εκείνος της εμπιστεύθηκε σημαντικούς ρόλους και τη στήριξε στα πρώτα της βήματα, ενώ η συνεργασία τους στην ιστορική «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι έμελλε να γίνει σταθμός στην καριέρα της.

Χρόνια αργότερα θυμόταν ακόμη τη συμβουλή του Χορν όταν εκείνη παραπονέθηκε πως είχε μόνο δύο τραγούδια στην παράσταση.

«Αυτά θα μείνουν», της είπε. Και πράγματι, η «Μαύρη Φορντ» έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της.

Η σταρ που δεν σνόμπαρε ποτέ το λαϊκό σινεμά

Ο κινηματογράφος άνοιξε μπροστά της έναν καινούργιο κόσμο. Μέσα σε λίγα χρόνια πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από εξήντα ταινίες, δημιουργώντας μερικά από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.

Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Δημήτρη Χορν, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Κώστα Βουτσά και τον Νίκο Σταυρίδη έγραψε ιστορία.

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι θεωρούσε τις λαϊκές κωμωδίες εξίσου σημαντικές με κάθε άλλη μορφή θεάτρου.

Δεν αποδέχτηκε ποτέ τη λογική που ήθελε τις ταινίες της Finos Film να θεωρούνται «ελαφριές». Πίστευε πως αυτές οι ιστορίες έκαναν τον κόσμο να γελάει, να συγκινείται και να γεμίζει τις αίθουσες, και αυτό ήταν αρκετό.

Η Κοντού θα μπει στο εμπορικό θέατρο και αμέσως θα κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά με ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Χαρούμενο Ξύπνημα», ένα πρωτόλειο ρομαντικό μιούζικαλ του Ντίνου Δημόπουλου, με πρωταγωνιστές, φυσικά, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο και τον Γιώργο Οικονομίδη. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έκανε ο νιόβγαλτος Αριστείδης Καρύδης Φουξ, μετέπειτα πρώτος σύζυγος της Κοντού.

Θα ακολουθήσουν και άλλοι μικροί ρόλοι, αλλά ειδικά στα δυο αστυνομικά νουάρ «Έγκλημα στο Κολωνάκι» και «Έγκλημα στα Παρασκήνια», που γυρίστηκαν την ίδια χρονιά (1958) και βασίζονταν στα βιβλία του Γιάννη Μαρή, η Μάρω Κοντού θα πείσει για την ερμηνευτική της ικανότητα, δείχνοντας μεγαλύτερη από την ηλικία της – ακόμη και ως μοιραία γυναίκα.

Έτσι, το 1960 θα έρθουν δυο μεγάλες επιτυχίες, η ευχάριστη κομεντί «Τρεις Κούκλες κι Εγώ» με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Ηλιόπουλο και πάλι, αλλά και τα κλασικά πλέον «Κίτρινα Γάντια» του Αλέκου Σακελλάριου, υποδυόμενη την ταλαίπωρη σύζυγο από την αρρωστημένη ζήλια του Νίκου Σταυρίδη.

Αλίμονο στους Νέους

Το 1961 θα της δοθεί η ευκαιρία να παίξει στην εξαιρετική διασκευή της «Αντιγόνης» του Γιώργου Τζαβέλλα, κρατώντας με αυτοπεποίθηση τον εύθραυστο ρόλο της Ισμήνης, στο πλευρό της Ειρήνης Παπά και του Μάνου Κατράκη.

Την ίδια χρονιά, θα ερμηνεύσει τον ερωτικό πόθο του ήδη καταξιωμένου και μέντορά της όπως έλεγε η ίδια χρόνια μετά, Δημήτρη Χορν, στο φιλμ του Σακελλάριου «Αλίμονο στους Νέους», ενώ τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί και πάλι στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην συμπαθέστατη φάρσα «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης».