Η Ελληνική Εκπαίδευση κατακτά το Λονδίνο

Το University of West London (UWL) και το Business College of Athens (BCA) υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies – HIMS) με έδρα το Λονδίνο, οι δραστηριότητες του οποίου θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2024. Το HIMS θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, τα Χρηματοοικονομικά, τη Ναυτιλιακή Μηχανική, τα Logistics και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τη Ναυτιλιακή Κυβερνοασφάλεια και το Δίκαιο. Θα παρέχει, επίσης, εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης και εξειδίκευσης στελεχών του ναυτιλιακού κλάδου και, επιπλέον, θα διεξάγει έρευνα. Είναι η πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία, στην οποία η χώρα μας εξάγει τεχνογνωσία και συμμετέχει ισότιμα στην ίδρυση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εξωτερικό, με παγκόσμια εμβέλεια.