The World’s 50 Best Bars: Το Line Athens και το Baba Au Rum στη λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου

Δύο εξαιρετικά ελληνικά μπαρ βρίσκονται στην πρώτη 20άδα!

Έξαλλοι πανηγυρισμοί για το Line το οποίο κατάφερε να ανέβει στο νο.6 και για το Baba Au Rum που βρέθηκε στο νο.17

Ποιο είναι το νο 1 bar στον κόσμο;

Στη Μαδρίτη χθες (22.10.2024) βράδυ, ανακοινώθηκαν επίσημα τα The World’s 50 Best Bars. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο φυσικά η λίστα μέσα από μια ανώνυμη ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 700 bartenders, cocktail specialists και δημοσιογράφοι του χώρου από κάθε σημείο του πλανήτη.

Το καλύτερο μπαρ στον κόσμο για το 2024 σύμφωνα με τον θεσμό είναι το Handshake Speakeasy, το οποίο βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού και ήταν από ότι μάθαμε το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HANDSHAKE SPEAKEASY (@handshake_bar)

Οι ελληνικές συμμετοχές

Αλλά και η χώρα μας τα πήγε εξαιρετικά – είναι γνωστό άλλωστε πως η ελληνική bar σκηνή είναι ανερχόμενη δύναμη σε αυτόν τον τομέα. Το ότι θα πήγαιναν καλά τα πράγματα είχε αρχίσει να φαίνεται δύο εβδομάδες νωρίτερα όταν ανακοινώθηκε η λίστα των θέσεων 51-100, στην οποία το The Clumsies κατέκτησε την 60η θέση, ενώ το Barro Negro βρέθηκε όπως και πέρσι στο νο.68, μόλις 8 θέσεις πιο κάτω δηλαδή.

Λίγο πριν καταφέρει να μπει στην ιερή 50δα, στο νο.51 σταμάτησε το The Bar in Front of the Bar αποδεικνύοντας πως διαθέτει μια αξιόλογη δυναμική και ότι έχουμε να περιμένουμε πολλά από την ομάδα του τα επόμενα χρόνια.

Στην χθεσινή τελετή οι Έλληνες πανηγύρισαν έξαλλα την 6η θέση που σκαρφάλωσε το αγαπημένο Line Athens, των Νίκου Μπάκουλη, Βασίλη Κυρίτση και Δημήτρη Νταφόπουλου, το μπαρ το οποίο μας δίδαξε τι σημαίνει sustainability και zero food waste φιλοσοφία- ξεπέρασε άξια το νο 12 της λίστας το 2023 και καταχειροκροτήθηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Line Athens (@line.athens)

Στη θέση 17, 8 θέσεις παραπάνω, δηλαδή, από την περσινή λίστα, συναντάμε το θρυλικό πλέον Baba Au Rum του Θάνου Προυναρούς που απέδειξε για μια ακόμη χρονιά τη διαχρονικότητά του. Να υπενθυμίσουμε πως στο φετινό The World’s 50 Best Bars εκπροσωπήθηκαν 28 χώρες από όλο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The World’s 50 Best Bars (@50bestbars)

Αναλυτικά η λίστα των The World’s 50 Best Bars 2024