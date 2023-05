Μέχρι και ο ίδιος ο δημιουργός της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT αναφέρθηκε στους κινδύνους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ενώπιον αμερικανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, και ζήτησε την «καθοριστική» παρέμβαση των κυβερνήσεων του κόσμου «προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι».

Κατά την ακρόασή του από την επιτροπή του Κογκρέσου, στην οποία εμφανίστηκε πρώτη φορά, ο Σαμ Άλτμαν, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI που δημιούργησε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, χαρακτήρισε «καθοριστική» την παρέμβαση των κυβερνήσεων για τη ρύθμιση της ανάπτυξης και της χρήσης της.

«Είναι σημαντικό η πιο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη να αναπτυχθεί με δημοκρατικές αξίες», εκτίμησε ο νεαρός επιχειρηματίας, «που σημαίνει ότι η ηγεσία των ΗΠΑ είναι καθοριστική».

Ήδη η διάθεση του ChatGPT στο Διαδίκτυο τον Νοέμβριο πολλαπλασίασε το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και των επιχειρήσεων, για τη λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την τεχνολογία που είναι ικανή να δημιουργεί περιεχόμενο, κείμενο, εικόνες, ήχους ή βίντεο, αφού αντλήσει υλικό από τεράστιες βάσεις δεδομένων.

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη απελευθερώνει τα πάθη και πολλοί ανησυχούν για την εν δυνάμει επίδρασή της σε μια σειρά επαγγελμάτων, με πιθανές μαζικές καταργήσεις θέσεων εργασίας αλλά και ευρύτερα σε όλη την κοινωνία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σχεδόν όλες τις πλευρές της ζωής μας, αλλά δημιουργεί και σοβαρούς κινδύνους», παραδέχθηκε ο Σαμ Άλτμαν, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την υποεπιτροπή της Γερουσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την τεχνολογία και το δίκαιο.

Sam Altman, CEO of the start-up behind the AI chatbot ChatGPT, agreed with members of the Senate on Tuesday on the need to regulate increasingly powerful AI technology. https://t.co/iFjgQBBdwY pic.twitter.com/NNXJykGJMu