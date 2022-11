Στο άκουσμα και μόνο ότι μέσα σε μια μέρα η Meta, η μητρική εταιρία του Facebook, του Instagram και του Whatsapp, αποφάσισε να απολύσει 11.000 εργαζόμενους, το σοκ είναι δεδομένο. Ειδικά μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες στο twitter με τον Έλον Μασκ.

Στη Meta, βέβαια, το θέμα δεν είναι ένα καινούργιο αφεντικό, όπως ο Έλον Μασκ στο twitter αλλά η αποτυχία του νέου εγχειρήματος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να πείσει τους διαφημιστές. Ο ιδρυτής του Facebook ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν και οδήγησαν στις 11.000 απολύσεις αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι παρηγοριά για όσους έχασαν τη δουλειά τους.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μαζικές απολύσεις στις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο. Οι (περισσότερες από) 11.000 απολύσεις σημαίνουν ότι η Meta διώχνει το 13% του εργατικού δυναμικού της!

Και δεν είναι μόνο ότι η μητρική του Facebook κάνει μαζικές απολύσεις, αλλά ότι “παγώνει” και τις προσλήψεις!

BREAKING: Facebook parent company Meta has sacked over 11,000 employees and is set to extend hiring freeze — The Spectator Index (@spectatorindex) November 9, 2022

#UPDATE Facebook owner Meta will lay off more than 11,000 of its staff in "the most difficult changes we've made in Meta's history", boss Mark Zuckerberg said on Wednesday pic.twitter.com/jTfN3VAHuY — AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022

Οι απολύσεις που έγιναν στη Meta είναι 3 φορές περισσότερες από εκείνες στο twitter. Η απόφαση για τις απολύσεις ανακοινώθηκε με επιστολή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο site της Meta και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι που θα απολυθούν, θα ενημερωθούν κατ’ ιδίαν.