H Google αφιερώνει το σημερινό της doodle στον παγκοσμίου φήμης μαθηματικό και πανεπιστημιακό δάσκαλο Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ). Σαν σήμερα, 30 Νοεμβρίου, το 1965 ο Ιρανο-Αζέρικης καταγωγής μαθηματικός σύστησε στον επιστημονικό κόσμο την πρωτοποριακή θεωρία της «ασαφούς λογικής» (fuzzy logic), για την οποία και βραβεύθηκε.

Ο Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ) γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1921 στο Μπακού της τότε Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Οι γονείς του ήταν ο Ιρανός δημοσιογράφος Ραχίμ Αλιασκερζαντέχ και η Ρωσοεβραία παιδίατρος Φένια Κόρενμαν. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στο Ιράν, την πατρίδα του πατέρα του, το Ιράν.

Τα εξαιρετικά ακαδημαϊκά του επιτεύγματα, έφεραν τον Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ) στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές στο περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Συνέχισε με το διδακτορικό του στην Ηλεκτρολογία το 1949 και αργότερα δίδαξε θεωρία συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Το 1959 ο Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ) έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, το οποίο παρέμεινε το ακαδημαϊκό του σπίτι μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Ως καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, ο Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ) το 1965 παρουσιάζει στον επιστημονικό κόσμο την πρωτοποριακή του εργασία «Ασαφή Σύνολα» με τις ετεροαναφορές της να προσεγγίζουν τις 100.000.

Η θεωρία του προσέφερε μια εναλλακτική λύση στις άκαμπτες «ασπρόμαυρες» παραμέτρους της παραδοσιακής αριστοτέλειας λογικής και αντ’ αυτής πρόσφερε πιο διφορούμενα ή «ασαφή» όρια που μιμούνται περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο.

Μια πρόταση μπορεί να είναι αληθής «με κάποιο βαθμό αληθείας», και όχι απλά αληθής ή ψευδής. Με απλά λόγια, η ασαφής λογική λέει ότι τα πράγματα συχνά δεν είναι «άσπρο-μαύρο» αλλά «αποχρώσεις του γκρι». Η εργασία του Lotfi Zadeh (Λοτφί Ζαντέχ) απετέλεσε επανάσταση στη θεωρία της λογικής, γιατί ξέφυγε από το μοντέλο που κυριαρχούσε εδώ και 2.500 χρόνια, δηλαδή το μοντέλο του «αληθές-ψευδές» και «0-1».

