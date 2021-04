Την επέκταση του προγράμματος Galaxy Upcycling με την παρουσίαση του Galaxy Upcycling at Home, μιας πρωτοβουλίας που δίνει ζωή σε παλιότερα έξυπνα κινητά Galaxy μετατρέποντάς τα σε IoT (Internet of Things-Διαδίκτυο των Πραγμάτων) συσκευές, μέσω μιας απλής αναβάθμισης λογισμικού ανακοίνωσε σήμερα η Samsung.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το Galaxy Upcycling at Home, οι χρήστες μπορούν εύκολα να μετατρέψουν τις παλιές Galaxy συσκευές τους σε βοηθητικές συσκευές για το έξυπνο σπίτι τους, όπως οθόνες για παρακολούθηση μωρών (baby monitors), για φροντίδα κατοικίδιων, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.



Κάνοντας κάθε σπίτι, έξυπνο

Το πρόγραμμα Galaxy Upcycling at Home παρέχει ενισχυμένες λειτουργίες ήχου και ελέγχου φωτισμού, ανακατευθύνοντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες.

Οι χρήστες μπορούν να μεταμορφώσουν τις παλιές συσκευές τους μέσω της λειτουργίας SmartThings Labs, που βρίσκεται στην εφαρμογή SmartThings.

•Χρησιμοποιώντας μια βελτιωμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι συσκευές Galaxy μπορούν να διακρίνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ήχους στο καθημερινό περιβάλλον, και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να αποθηκεύσουν ορισμένες ηχογραφήσεις. Για παράδειγμα, αν η συσκευή ανιχνεύσει ήχους όπως το κλάμα του μωρού, το γάβγισμα του σκύλου, το νιαούρισμα της γάτας, ή ένα χτύπημα, θα στείλει μια ειδοποίηση απευθείας στο έξυπνο κινητό του χρήστη, ώστε να ακούσει τον ηχογραφημένο ήχο.

•Οι συσκευές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες φωτός για να μετρήσουν το επίπεδο φωτεινότητας του δωματίου. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν εύκολα τη συσκευή τους ώστε να ανάβει αυτόματα τα φώτα ή την τηλεόραση μέσω του SmartThings, αν το δωμάτιο σκοτεινιάσει περισσότερο από την προκαθορισμένη ένταση φωτισμού.

Για να μπορεί μια συσκευή να ανιχνεύει συνεχώς τον ήχο και το φως, θα πρέπει να έχει η δυνατότητα να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτόν το λόγο, η Samsung εξόπλισε την αναβάθμιση Galaxy Upcycle at Home με λύσεις βελτιστοποίησης μπαταρίας για να μειώσει τη χρήση της. Οι συσκευές θα μπορούν επίσης να συνδέονται εύκολα με το SmartThings, ώστε να αλληλεπιδρούν με αμέτρητες άλλες IoT συσκευές στο οικοσύστημα SmartThings.

«Οι έξυπνες οικιακές συσκευές είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, και πιστεύουμε πως οι συσκευές Galaxy που δε χρησιμοποιούνται πια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην μετατροπή κάθε σπιτιού σε έξυπνο σπίτι», δήλωσε ο Jaeyeon Jung, VP & Head of the SmartThings team του Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Το πρόγραμμα μετατρέπει τις συσκευές Galaxy σε συσκευές SmartThings, αναδεικνύοντας τη δύναμη της έξυπνης ΙοΤ πλατφόρμας μας στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που διατίθενται στους χρήστες από τη χρήση των παλιών τους τηλεφώνων. Μέσω του Galaxy Upcycling at Home, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο πλήρες οικοσύστημα SmartThings και θα μπορούν να εξερευνήσουν τις περαιτέρω ενημερώσεις και λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν νέα συσκευή».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ