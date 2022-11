Νέο μέτωπο έχει ανοίξει ο νέος ιδιοκτήτης του twitter, Έλον Μασκ αυτή την φορά με την Apple.

Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε την Apple Inc ότι απείλησε να εμποδίσει την πρόσβαση της Twitter Inc στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών της (app store) χωρίς να γνωστοποιήσει την αιτία, σύμφωνα με μία σειρά αναρτήσεων που έκανε χθες, Δευτέρα, ο Ίλον Μασκ στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις ίδιες αναρτήσεις ο Μασκ ανέφερε ότι η κατασκευάστρια των iPhone σταμάτησε να διαφημίζεται στο Twitter.

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος του Twitter και της Tesla δήλωσε ότι η Apple πιέζει την Twitter σχετικά με απαιτήσεις για τη διαχείριση του περιεχομένου των αναρτήσεων. Η εξέλιξη αυτή, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Apple, δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς η εταιρία συνηθίζει να επιβάλλει τους κανόνες της, ενώ προηγούμενα έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση εφαρμογών (Gab, Parler).

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why