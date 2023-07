Το Twitter εφάρμοσε προσωρινά όρια ανάγνωσης για να αντιμετωπίσει τα “ακραία επίπεδα” εξαγωγής-συλλογής δεδομένων (data scraping) και χειραγώγησης του συστήματος, όπως δήλωσε ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται προσωρινά στην ανάγνωση 6.000 αναρτήσεων την ημέρα, είπε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι οι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί και οι νέοι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται στην ανάγνωση 600 και 300 αναρτήσεων την ημέρα αντίστοιχα.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn