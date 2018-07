Ένα ρομπότ που δείχνει τα «συναισθήματά» του

Το πρωτότυπο ρομπότ, προϊόν του Human-Robot Collaboration and Companionship Lab του αμερικανικού πανεπιστημίου, διαθέτει ένα μαλακό εξωτερικό «δέρμα», του οποίου η υφή αλλάζει ανάλογα με το τι θέλει το ρομπότ να «πει» στο πρόσωπο με το οποίο έρχεται σε επαφή. Λίγο πολύ, όπως το τρίχωμα στην πλάτη ενός σκύλου σηκώνεται κι εμείς καταλαβαίνουμε ότι το σκυλάκι φοβάται ή είναι σε διέγερση.

Οι αντιδράσεις του πρωτότυπου ρομπότ

Η ομάδα των τεχνικών φρόντισε ώστε το «δέρμα» του να αλλάζει υφή όταν διοχετεύεται αέρας σε ελαστικές κυψελίδες κάτω από την επιφάνεια του υλικού. Το «δέρμα» αποτελείται από διάφορες στρώσεις αυτών των κυψελίδων. Για να επιτύχουν μίμηση αντιδράσεων των ζώων, οι επιστήμονες διάλεξαν «ανατριχίλες» και «σηκωμένες τρίχες» ως τις αντιδράσεις του πρωτότυπου ρομπότ.

«Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες σχέσεις με άλλα είδη» είπε ο Γκάι Χόφμαν, αναπληρωτής καθηγητής στο Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering του Κορνέλ. «Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα ρομπότ ως ένα από αυτά τα “άλλα είδη”, όχι να προσπαθούν να αντιγράψουν αυτό που κάνουμε εμείς (οι άνθρωποι) αλλά να έρχονται σε επαφή μαζί μας με τη δική τους “γλώσσα”, αξιοποιώντας τα δικά μας ένστικτα» πρόσθεσε ο Χόφμαν που ηγήθηκε της προσπάθειας των σπουδαστών στο Human-Robot Collaboration and Companionship Lab του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

