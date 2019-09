Επανάσταση για ανθρώπους με προβλήματα όρασης! video

Ταυτόχρονα προχώρησε στην παρουσίαση της στρατηγικής της για τις εμπειρίες που θα προσφέρουν οι λύσεις Smart Home και Internet of Things (IoT) που αναπτύσσει.

Ειδικότερα στην IFA η εταιρεία λάνσαρε το PocketVision, μια επαναστατική εφαρμογή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, που εκμεταλλεύεται τις ΑΙ δυνατότητες των έξυπνων κινητών HONOR 20 και HONOR 20 PRO και το σύστημα τετραπλής κάμερας για να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να διαβάσουν διάφορους τύπους εγγράφων με ευκολία.

To PocketVision μεταξύ άλλων διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες – μετατροπή κειμένου σε ομιλίας, Zoom In και αρνητική εικόνα – για να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαβάσουν πιο καθαρά.

H HONOR συνεργάζεται με το Royal National Institute of Blind People (RNIB) στην Αγγλία, που με το σημαντικό έργο του υποστηρίζει τα συγκεκριμένα άτομα. Το PocketVision είναι δωρεάν διαθέσιμο.

1.3 billion people live with some form of visual impairment. Our new AI-powered app #PocketVision allows them to read and text more easily. @RNIB and @TechTalkUK1 explain more in the video. #CaptureVision #IFA2019 #HONOR20Series pic.twitter.com/GsXq4lWYTv

— HONOR (@Honorglobal) September 6, 2019