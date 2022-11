Κάτι που είχαμε δει μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας γίνεται πραγματικότητα. Σύμφωνα με την New York Post, επιστήμονες από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), θα μπορούν να κατασκευάζουν στρατούς από μικροσκοπικά ρομπότ τα οποία έχουν ενσωματωμένη νοημοσύνη και μπορούν να αναπαράξουν τους εαυτούς τους σε μικρότερη ή και μεγαλύτερη μορφή!

Με απλά λόγια τα ρομπότ μπορούν να «γεννήσουν» άλλα ρομπότ!

Η υπομονάδα του ρομπότ η οποία κατασκευάζεται στο MIT αποκαλείται voxel και μπορεί να μεταφέρει ισχύ και δεδομένα.

Researchers from MIT’s Center for Bits and Atoms are developing robots that can self-assemble and could even build large structures. https://t.co/2M1xv15r3W