Ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το Fortnite στην 10η σεζόν του κυριάρχησε στα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο με εξειδίκευση και μη. Το Fortnite έριξε μαύρο και πλέον κανείς δεν μπορεί να το παίξει. Όμως, ήδη διέρρευσε το τρέιλερ της επόμενης σεζόν και όλοι έχουν κάτι να ασχολούνται. Η διαρροή έγινε από το SkinTrackerCom. Ιδού λοιπόν τι συμβαίνει στο Fortnite Chapter 2 Season 1.

Fortnite fans: Is this our first glimpse of the game's brand new map? #FortniteChapter2 pic.twitter.com/4ydoVErBQf

— The Sun (@TheSun) October 15, 2019