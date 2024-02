Η LG προσφέρει τρεις μήνες δωρεάν υπηρεσία Apple TV+ σε κατόχους Smart TV και Lifestyle οθονών

Οι χρήστες LG Smart TV έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μεγάλη γκάμα πρωτότυπων ταινιών της Apple, επιτυχημένων σειρών και ταινιών μεγάλου μήκους για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Η LG Electronics (LG) προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Apple TV+ για τρεις μήνες, σε χρήστες LG Smart TV που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ελλάδα και σε άλλες 92 χώρες.[1]

Η τρίμηνη δωρεάν δοκιμή είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Apple TV σε συμβατές συσκευές LG Smart TV 4K και 8K (μοντέλα 2018 και νεότερα), καθώς και στα μοντέλα οθόνης lifestyle StanbyME και StanbyME Go. Η προσφορά ισχύει για το διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2024.[2]

Το Apple TV+ προσφέρει κορυφαίες, συναρπαστικές δραματικές και κωμικές σειρές, καθηλωτικές ταινίες μεγάλου μήκους, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ, καθώς και παιδική και οικογενειακή ψυχαγωγία.

Το Apple TV+ προσφέρει αναγνωρισμένες, παγκόσμιες επιτυχημένες σειρές όπως το “Monarch: Legacy of Monsters”, “Masters of the Air”, “Silo”, “Hijack”, “The Morning Show”, “Foundation”, “Slow Horses” και το πολυβραβευμένο με Έμμυ Ted Lasso, καθώς και βραβευμένες πρωτότυπες ταινίες της Apple, όπως το 10 φορές υποψήφιο για Όσκαρ “Killers of the Flower Moon” του Martin Scorsese και το ιστορικά βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας “CODA”.

Οι κορυφαίες τηλεοράσεις της LG διαθέτουν Dolby Vision και Dolby Atmos για κορυφαία οικιακή ψυχαγωγία και οι χρήστες LG Smart TV μπορούν να απολαύσουν το Apple TV+ σε 4K με Dolby Vision και Dolby Atmos.[3] Οι premiumτηλεοράσεις 2024 της εταιρείας,[4] είναι οι πρώτες στη βιομηχανία που υποστηρίζουν τόσο το Dolby Vision όσο και το Filmmaker Mode, μια κινηματογραφική εμπειρία διαθέσιμη με τίτλους Apple TV+ σε Dolby Vision.

Η LG έχει δεσμευτεί να αναβαθμίσει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και υπηρεσιών, κορυφαία ποιότητα εικόνας και καθηλωτικό ήχο. Οι χρήστες των LG Smart TV μπορούν να αξιοποιήσουν χωρίς κόπο την πλήρη σειρά περιεχομένου και υπηρεσιών που προσφέρουν οι LG Smart TVs με την ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα webOS.

[1] Διατίθεται στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Ινδία, Κορέα, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Μεξικό, Βολιβία, Παραγουάη, Περού, Μπελίζ, Κόστα Ρίκα, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Γκάμπια, Γκάνα, Ουγκάντα, Αίγυπτος, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Λιβάνη, Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ. Επιπλέον διαθέσιμο στις Βερμούδες, στις Μπαχάμες, στα νησιά Κέιμαν, στον Άγιο Κιτς και Νέβις, στη Μολδαβία, στη Μογγολία, στο Τατζικιστάν, στο Μαυρίκιο, στο Νίγηρα, στη Γουινέα-Μπισάου και στο Τουρκμενιστάν για μοντέλα που κυμαίνονται από webOS22 έως webOS 24.

[2] Η προσφορά λήγει στις 30/04/2024. Οι ημερομηνίες εξαργύρωσης είναι για 12 επιλεγμένες χώρες (Βερμούδες, Μπαχάμες, Νήσοι Καϊμάν, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Μολδαβία, Μογγολία, Τατζικιστάν, Μαυρίκιος, Νίγηρας, Γουινέα-Μπισσάου και Τουρκμενιστάν) από τις 20 Φεβρουαρίου για τηλεοράσεις με webOS 22 και από τις 4 Μαρτίου για τηλεοράσεις με webOS 23. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα LG 4K και 8K Smart TV 2018-2024, StanbyME και StanbyMEGo στην εφαρμογή Apple TV. Η διαθεσιμότητα του StanbyME και του StanbyME Go ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές του Apple TV+ στην περιοχή σας. Το όριο είναι μία προσφορά ανά τηλεόραση και Apple ID. Το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα στην τιμή της περιοχής σας ανά μήνα μέχρι να ακυρωθεί. Απαιτείται Apple ID με τη μέθοδο πληρωμής αρχείου. Η πληρωμή θα τιμολογείται στη λογαριασμό που έχετε καταχωρήσει και μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον μία ημέρα πριν από κάθε ημερομηνία ανανέωσης στις ρυθμίσεις του λογαριασμού υπηρεσιών σας. Ισχύουν οι όροι και η Πολιτική απορρήτου της Apple– δείτε τους ισχύοντες όρους στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet–services/itunes/us/terms.html. Πρέπει να έχετε την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται στη χώρα σας και στη χώρα που ταιριάζει με το κατάστημα στο οποίο εξαργυρώνετε την προσφορά. Απαιτούνται συμβατά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές που παρέχουν πρόσβαση στην ίδια υπηρεσία. Το Apple TV+ είναι σήμα χρήσης της Apple Inc.

[3] Όλο το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο σε 4K ή 4K HDR. Η ανάλυση 4K απαιτεί συσκευή με δυνατότητα 4K. Η πρόσβαση στις λειτουργίες Dolby Atmos και Dolby Vision απαιτεί σύστημα με δυνατότητα Dolby Atmos και Dolby Vision. Η ποιότητα αναπαραγωγής εξαρτάται από το υλικό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

[4] Η λειτουργία Dolby Vision και Filmmaker Mode είναι διαθέσιμη στις σειρές LG 2024 OLED TV, QNED TV 90, QNED TV 91 και QNED 99. Η εμπειρία αυτόματης λειτουργίας Filmmaker Mode είναι διαθέσιμη στην Apple TV+ στα μοντέλα έξυπνων τηλεοράσεων της LG που τρέχουν webOS 6.0 και νεότερες εκδόσεις.