Η Samsung κυκλοφόρησε κάρτες microSD 1TB που αποθηκεύουν μέχρι 400.000 εικόνες

Την κυκλοφορία των καρτών microSD PRO Plus και EVO Plus υψηλής χωρητικότητας 1 terabyte (TB) ανακοίνωσε η Samsung Electronics Co, υιοθετώντας την τεχνολογία V-NAND (V8) όγδοης γενιάς της Samsung.

Οι κάρτες PRO Plus και EVO Plus διαθέτουν ενισχυμένες επιδόσεις και υψηλή χωρητικότητα, ιδανικές για δημιουργούς περιεχομένου και τους λάτρεις της τεχνολογίας που έχουν ανάγκη από γρήγορη μεταφορά αρχείων και αποθήκευση για καθημερινή χρήση σε όλες τις συσκευές τους.

«Οι δημιουργοί περιεχομένου και οι λάτρεις της τεχνολογίας χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο φορητές συσκευές, όπως smartphones και φορητές συσκευές παιχνιδιών, για να αποθηκεύουν δεδομένα που απαιτούν υψηλές επιδόσεις και μεγάλη χωρητικότητα», δήλωσε ο Hangu Sohn, αντιπρόεδρος της Ομάδας Memory Brand Product Biz της Samsung Electronics.

«Οι νέες υψηλής χωρητικότητας κάρτες microSD, PRO Plus και EVO Plus, αποτελούν απάντηση στη ζήτηση για αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, υψηλής ποιότητας, με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο».

Μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης

Ο αυξημένος αποθηκευτικός χώρος των PRO Plus και EVO Plus παρέχει στους χρήστες επιλογές αποθήκευσης υψηλής σε επίπεδο TB, η οποία συναντάται κυρίως σε συσκευές SSD. Με αποθηκευτικό χώρο 1 TB, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερες από 400.000 εικόνες 4K UHD (2,3MB) ή περισσότερα από 45 παιχνίδια κονσόλας (20GB).

Η αυξημένη χωρητικότητα των PRO Plus και EVO Plus ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες για καθημερινές συσκευές, όπως smartphones, action cameras, drones και φορητές κονσόλες παιχνιδιών, ακόμα κι αν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει.

Οι PRO Plus και EVO Plus προσφέρουν μια σειρά επιλογών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 128 gigabyte (GB), 256GB, 512GB και 1TB. Το EVO Plus διαθέτει επιπρόσθετα μια επιλογή 64GB. Το PRO Plus επιτρέπει στους χρήστες, οι οποίοι αποθηκεύουν μεγάλο όγκο περιεχομένου υψηλής ποιότητας, να έχουν άριστες επιδόσεις για μια ομαλή δημιουργική ροή εργασίας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κάρτες είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε απαιτητικά περιβάλλοντα και μπορούν να αντέξουν στο νερό, στις υψηλές θερμοκρασίες, στις ακτίνες Χ και σε μαγνητικό πεδίο.