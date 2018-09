Η μισή Ελλάδα αισθάνεται… εξαρτημένη στην τοποθεσία Facebook!

To Facebook με τα διαθέσιμα εργαλεία του (Business Pages, Messenger, Instagram κ.ά) προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας επιχείρησης εντός και εκτός Ελλάδας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Λάουρα Μπoνοντσίνι, επικεφαλής Δημόσιας Πολιτικής του Facebook για Ιταλία και Ελλάδα.

Η μισή Ελλάδα… Facebook

Πάνω από 5,3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας χρησιμοποιούν το Facebook. Επιπλέον το 99% των Ελλήνων που είναι χρήστες του Facebook είναι συνδεδεμένοι με μία επιχείρηση. Υπάρχει, δηλαδή, ήδη μία σπουδαία και άμεση επαφή μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων στο Facebook, εξήγησε η κ. Μπονοντσίνι, στο περιθώριο του πρώτου «Boost Your Business with Facebook» στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (American-Hellenic Chamber of Commerce).

«Ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι εκτός Ελλάδας κυρίως από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία είναι συνδεδεμένοι με ελληνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους» τόνισε, σημειώνοντας ότι μέσω Face book μία επιχείρηση μπορεί να προωθήσει τη δραστηριότητά και να αναπτυχθεί εντός και εκτός Ελλάδας.

Μεγάλη συμμετοχή

Η επικεφαλής Δημόσιας Πολιτικής του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης για Ιταλία και Ελλάδα ανέφερε ότι ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή στην εκδήλωση «Boost Your Business with Facebook» στη Θεσσαλονίκη και ότι υπάρχει μία τεράστια ευκαιρία για τις ελληνικές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη είναι ότι υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα στον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα και στα τρόφιμα» υπογράμμισε.

«Είναι σημαντικό για μας διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα να συναντάμε επιχειρηματίες και να τους παρέχουμε πληροφορίες για τις καλές πρακτικές όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησής τους με τη χρήση των εργαλείων του Facebook» είπε.

Η κ. Μπονοντσίνι, ανέφερε ότι το Facebook αναπτύσσει συνεργασίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ανθρώπους που διατηρούν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη διαφάνεια – δηλαδή θέλει να γνωρίζουν οι χρήστες τι κάνει με τα στοιχεία τους – στα εργαλεία για να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους, όπως να ελέγχουν όσα μοιράζονται και να έχουν δυνατότητα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις διαμοιρασμού περιεχομένου και στην επικοινωνία με τους Έλληνες, ώστε να είναι ενήμεροι για την ύπαρξη όλων αυτών των εργαλείων και γι αυτό συνεργαζόμαστε με οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών «Χαμόγελο του Παιδιού», «SaferInternet4kids» και προωθούμε μαζί τους καμπάνιες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Οι συνεργασίες είναι το κλειδί, είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα το «Boost your Business with Face book» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (American-Hellenic Chamber of Commerce).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες αρχείου: Reuters