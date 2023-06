Τεχνολογία που της επιτρέπει να εντοπίζει και ενδεχομένως να διαγράφει τραγούδια που κλωνοποιούν τις φωνές των ποπ σταρ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει αναπτύξει η υπηρεσία streaming Deezer!

Στόχος της Deezer είναι να «εξαλείψει το παράνομο και παραπλανητικό περιεχόμενο», δηλαδή τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, για να προστατεύσει τους καλλιτέχνες.

«Πρέπει να πάρουμε θέση τώρα» δήλωσε στο BBC ο διευθύνων σύμβουλος της Deezer, Τζερόνιμο Φολγκουέιρα. «Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή στη μουσική» συμπλήρωσε.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε πληθώρα τραγουδιών στα οποία χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να αναπαράγει τα φωνητικά πραγματικών καλλιτεχνών.

Τον Απρίλιο, η Universal Music ζήτησε επιτυχώς από τις υπηρεσίες streaming να αφαιρέσουν το τραγούδι «Heart On My Sleeve», το οποίο φέρεται να τραγουδήθηκε από δύο από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εταιρείας, τον Drake και τον The Weeknd.

«Η εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης με τη χρήση μουσικής των καλλιτεχνών μας» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία είναι «παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων». Ωστόσο, η θέση δεν βασίζεται σε δικαστική απόφαση και παραμένει μια νομικά γκρίζα ζώνη.

Οι ίδιοι οι μουσικοί είναι διχασμένοι σχετικά με την τεχνολογία. Η τραγουδίστρια της Alt-pop Grimes είπε ότι η φωνή της είναι διαθέσιμη για χρήση από οποιονδήποτε, ο Sting όμως είπε ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε «μάχη» για να διατηρήσουν την πατρότητα της μουσικής.

Η Deezer κατέχει μικρό μερίδιο της αγοράς streaming του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είναι πιο γνωστή στη Γαλλία και σε τμήμα της Νότιας Αμερικής.

Το νέο εργαλείο θα εντοπίζει τη μουσική που έχει δημιουργηθεί με γενετική τεχνητή νοημοσύνη «αρχίζοντας από τραγούδια για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν συνθετικές φωνές καλλιτεχνών».

Για τα τραγούδια θα ενημερώνονται δισκογραφικές, καλλιτέχνες και άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούν να αποφασίσουν τι είδους δράση θα αναλάβουν.

Πάντως το εργαλείο εντοπισμού των τραγουδιών βασίζεται στη μηχανική μάθηση και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.