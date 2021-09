H Apple παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση το νέο iPhone 13 αλλά και τα υπόλοιπα νέα προϊόντα της όπως τα ipad και το Apple Watch.

Η τιμή για το iPhone 13 θα ξεκινά από τα 799 δολάρια και για το iPhone από τα 699. Ο αποθηκευτικός χώρας θα ξεκινά από τα 128 gb και θα φτάνει τα 512 gb ενώ η οθόνη θα είναι κατά 28% πιο φωτεινή, η μπαταρία θα κρατάει περισσότερο ενώ θα έχει τον ισχυρότερο επεξεργαστή που είχε ποτε και θα είναι ο Α15 Bionic, 6πυρηνος με 15 δισ. μεμονωμένους ημιαγωγούς.

#Apple has announced increased support for #5G in #iPhone13, working with more bands in order to bring the faster speeds to more countries. https://t.co/LgLMxv2LRW pic.twitter.com/gjkccV2dtC — AppleInsider (@appleinsider) September 14, 2021

Χαρακτηριστικό είναι πως η μπαταρία θα διαρκεί 2,5 περισσότερο από το προηγούμενο μοντέλο. Η κάμερα είναι 12mp και έχει λειτουργία σταθεροποίησης ενώ στο βίντεο έχει προστεθεί η λειτουργία «cinematic».

To νέο μοντέλο της Apple διαθέτει οθόνη OLED και dolby vision ενώ θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα: άσπρο, μαύρο, κόκκινο, μπλε και ροζ.

Επίσης ανακοινώθηκαν τα μοντέλα iPhone Pro και iPhone Pro MAX με τιμές που ξεκινούν από 999 δολάρια και 1099 δολάρια αντίστοιχα.

Ο Τιμ Κουκ αναφέρθηκε και στη συνδρομητική τηλεόραση Apple TV+ που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες ταινίες και σειρές ενώ αρχικά παρουσιάστηκαν τα iPad 15 και iPad Mini. Το iPad 15 διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή, βελτιωμένη μπροστινή κάμερα 12 mp με center stage και υτόματη ανίχνευση ανθρώπων στις κλήσεις. Η τιμή ξεκινά από τα 329 δολάρια ενώ υπάρχοπυν και αλλαγές στον χρωματισμό της οθόνης για να είναι πιο ξεκούραστη για τα μάτια. Το νέο iPad mini θα έχει οθόνη 8,3 ιντσών, θα κυκλοφορήσει σε 4 χρώματα και θα ξεκινά από τα 499 δολάρια. Θα έχει γρηγότερο επεξεργαστή και κάρτα γραφικών καθώς και 4κ video ενώ θα μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο 5G. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Apple Watch 7 το οποίο μεταξύ άλλων θα είναι 40% λεπτότερο από το προηγούμενο μοντέλό, θα έχει 70% μεγαλύτερη φωτεινότητα και 33% πιο γρήγορη φόρτιση. H τιμή ξεκινά από 399 δολάρια ενώ διατίθενται και μοντέλο από τον Hermes.