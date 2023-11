Μία νέα εφαρμογή (app) για smartphones μπορεί να καταλάβει εάν έχετε πιει πολύ και δεν πρέπει να οδηγήσετε, ακούγοντας τη φωνή σας καθώς απαγγέλετε γλωσσοδέτες.

Το app για smartphones ανέπτυξαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, οι οποίοι σε μικρή μελέτη διαπίστωσαν ότι έχει ακρίβεια 98% στη διάγνωση της μέθης.

Στο πλαίσιο της μελέτης οι εθελοντές καλούνταν να πίνουν συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ και ύστερα να λένε έναν γλωσσοδέτη. Τον γλωσσοδέτη είχαν επίσης απαγγείλει νηφάλιοι. Οι γλωσσοδέτες που δοκιμάστηκαν στη μελέτη ήταν εύκολοι: Peter Piper, She sells sea shells και Woodchuck.

Οι εθελοντές ηχογραφούσαν τη φωνή τους σε κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν σε ένα τραπέζι, σε απόσταση 60 εκατοστών. Η εφαρμογή ανέλυε τη φωνή τους για να εκτιμήσει το επίπεδο της επίδρασης του αλκοόλ.

Οι αλλαγές στη χροιά της φωνής αποτελούν γνωστή συνέπεια της κατανάλωσης αλκοόλ. Έως τώρα όμως δεν έχει αναπτυχθεί κάποια αξιόπιστη μέθοδος για να καταγράφονται και να αξιοποιούνται.

«Ειλικρινά με εξέπληξε η ακρίβεια του μοντέλου που δημιουργήσαμε», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Brian Suffoletto, αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Στάνφορντ. «Δεν είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα των αλλαγών στη φωνή που χαρακτηρίζουν την μέθη. Ωστόσο δημιουργήσαμε κάτι ανώτερης ακρίβειας, χάρη στις εξελίξεις της επεξεργασίας σήματος, της ακουστικής ανάλυσης και της μηχανικής μάθησης».

Η νέα μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την αναγνώριση της μέθης και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρειά της.

Για να εξακριβώσουν πόσο ακριβής είναι η εφαρμογή που ανέπτυξαν, επιστράτευσαν 18 εθελοντές. Το 72% ήσαν άνδρες, ενώ η ηλικία τους κυμαινόταν από 21 έως 62 ετών.

Οι εθελοντές απήγγειλαν με τυχαία σειρά τους τρεις γλωσσοδέτες πριν καταναλώσουν αλκοόλ. Ύστερα κατανάλωσαν συγκεκριμένες ποσότητες αλκοόλ. Ανά μία ώρα και επί 7 ώρες συνολικά, επαναλάμβαναν τους γλωσσοδέτες.

Οι ερευνητές μετρούσαν ταυτοχρόνως τα επίπεδα του αλκοόλ στην αναπνοή τους. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις εκτιμήσεις για τη μέθη των εθελοντών από την εφαρμογή με εκείνες των αλκοτέστ.

Η εφαρμογή είχε ακρίβεια, ευαισθησία και ειδικότητα 98% στην ανίχνευση της μέθης. Ανάλογη ήταν και η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία της. Όλοι αυτοί οι δείκτες μαζί υποδηλώνουν ότι είχε μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

Οι ερευνητές προγραμματίζουν τώρα να δοκιμάσουν την εφαρμογή σε μεγαλύτερους αριθμούς εθελοντών, ώστε τελικά να μπορέσει να διατεθεί ευρέως.

Γιάννα Σουλάκι / iatropedia.gr