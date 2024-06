Πέντε παιχνίδια που αξίζει να παίξεις φέτος το καλοκαίρι

Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι παραδοσιακά δεν μας συνηθίζει σε πολλές και σημαντικές κυκλοφορίες video games.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει και τίποτα για ‘σένα που ψάχνεις κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Ο κόσμος του gaming λοιπόν καλωσορίζει το φετινό θερινό τρίμηνο ουκ ολίγα νέους τίτλους παιχνιδιών που κάτι μας λέει ότι θα σου αρέσουν. Τα όσα έχουμε δει και διαβάσει γι’ αυτά άλλωστε είναι άκρως ενθαρρυντικά οπότε αν μη τι άλλο, πιστεύουμε πως αξίζουν μία θέση στη λίστα σου. Έλα να δούμε το top 5.

Still Wakes the Deep

(PS5, Xbox Series X|S, PC – 18 Ιουνίου)

Το Still Wakes the Deep έχει τα φόντα να αναδειχθεί στο καλύτερο παιχνίδι για το φετινό καλοκαίρι. Την παραγωγή του υπογράφει η The Chinese Room, ένα στούντιο που μας έχει χαρίσει ατμοσφαιρικές παραγωγές όπως το Dear Esther και το Everybody’s Gone to the Rapture. Την προώθησή του έχει αναλάβει η ίδια η Microsoftπου όλο και κάτι θα είδε και θα πείστηκε. Όσο για το στόρι; Μας μεταφέρει σε μία πλατφόρμα στη Βόρεια Θάλασσα το 1975, εκεί όπου ένας Σκωτσέζος μηχανικός προσπαθεί να γλιτώσει από αυτό που τον κυνηγά εν μέσω καταιγίδας. Ένα ψυχολογικό θρίλερ με άπλετο stealth, γρίφους και platforming. Ποιος μπορεί να πει όχι;

Luigi’s Mansion 2 HD

(Switch – 27 Ιουνίου)

To Luigi’s Mansion 2 ή Luigi’s Mansion: Dark Room είχε κυκλοφορήσει το 2013 στο Nintendo 3DS. Επρόκειτο για ένα εξαίρετο platformer με τον Luigi στον ρόλο του πρωταγωνιστή, να προσπαθεί να προσπαθεί να ρουφήξει φαντάσματα με τη σκούπα του. Καθώς όμως έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία από το λανσάρισμά του, η Nintendo πήρε την απόφαση να το κυκλοφορήσει εκ νέου. Το Luigi’s Mansion 2 HD αποτελεί remastered εκδοχή του αρχικού τίτλου, προσφέροντας βελτιωμένα γραφικά, πιο ομαλό χειρισμό αλλά και δύο modes, campaign και multiplayer με τη συμμετοχή έως και τεσσάρων παικτών. Όταν το ολοκληρώσεις, άδραξε την ευκαιρία και παίξε στη συνέχεια το Luigi’s Mansion 3.

Darkest Dungeon II

(PS5, PS4 – 15 Ιουλίου)

Για να πούμε την αλήθεια, το Darkest Dungeon II δεν είναι ακριβώς καινούρια κυκλοφορία αφού διατίθεται στα PC εδώ και έναν χρόνο. Ωστόσο έρχεται επιτέλους σε PS4 και PS5 και αυτό είναι αρκετό για να του δώσει μία θέση στη λίστα μας. Για ‘σένα που δεν γνωρίζεις περί τινός πρόκειται, μιλάμε για ένα roguelike με ανανεωμένο σύστημα μάχης (turn-based φυσικά) που έρχεται να απογειώσει την dungeon crawling εμπειρία του προκατόχου του. Φτιάξε τη δική σου ομάδα από ήρωες και ξεκίνα ένα επικό ταξίδι που μόνο εύκολο δεν θα ‘ναι. Όταν όμως φτάσεις στο τέλος του, να είσαι σίγουρος πως το συναίσθημα θα είναι απλά απερίγραπτο.

Frostpunk 2

(PS5, Xbox Series X|S, PC – 25 Ιουλίου)

Το πρώτο Frostpunk απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και όχι άδικα. Ένα πρωτότυπο city-building simulation gameστο οποίο, αν θυμάσαι, έπρεπε να θωρακίσεις την πόλη σου απέναντι στις πολικές (και βγάλε…) συνθήκες που επικρατούσαν στον κόσμο, το Frostpunk γοήτευσε κόσμο και κοινό, με την επιτυχία του να επιτρέπει στην 11 BitStudios να δουλέψει στο sequel. Το τελευταίο εξελίσσεται περί τα 30 χρόνια αργότερα, με την κλίμακα της πόλης που μπορείς να φτιάξεις να έχει αυξηθεί σημαντικά, περιλαμβάνοντας ακόμα περισσότερα κτήρια και μονάδες στο πλαίσιο ενός πολύ πιο πολύπλοκου συστήματος. Αυτή τη φορά μάλιστα θα χρειαστείς σημαντικά περισσότερη διπλωματία στην προσέγγισή σου. Το ‘χεις;

Star Wars Outlaws

(PS5, Xbox Series X|S, PC – 30 Αυγούστου)

Εντάξει, το παραδεχόμαστε: ο συγκεκριμένος τίτλος μπήκε από… το παράθυρο μιας που κυκλοφορεί την προτελευταία μέρα του καλοκαιριού. Πώς να αφήσεις όμως κοτζάμ Star Wars Outlaws εκτός λίστας; Πρόκειται για το action adventure που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η Massive Entertainment (Tom Clancy’s The Division, Avatar: Frontiers of Pandora) και πρόκειται να εκδώσει η Ubisoft. Το σενάριό του εξελίσσεται μετά τα γεγονότα του The Empire Strikes Back και πριν από εκείνα του Return of the Jedi, με την Kay Vess και τον Nix να κάνουν άνω-κάτω το Outer Rim. Εν ολίγοις ετοιμάσου για μία περιπέτεια με κάμποσο πιστολίδι, αρκετό role playing, σπουδαία γραφικά και βέβαια τα vibes του Star Wars.