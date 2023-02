Αν οι έξυπνες αγορές είχαν χρώμα, θα ήταν πράσινο. Με λίγο… πορτοκαλί!

Πράσινο γιατί οι αγορές αυτές είναι eco-friendly. Και πορτοκαλί γιατί έρχονται στα Public που πρωτοπορούν ξανά.

Σίγουρα έχετε ακούσει τον όρο refurbished. Ξέρετε όμως τι πραγματικά είναι; Και κυρίως, γνωρίζεται πως μπορεί να κάνουν… καλό στην τσέπη σας και στο περιβάλλον;

Αν λοιπόν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για το κινητό σας ή το laptop σας και πρέπει να βγείτε στην αγορά για να αγοράσετε νέο, μην περιοριστείτε στα όσα ξέρατε μέχρι σήμερα.

«Ανοίξτε» λίγο τους ορίζοντές σας και εξετάστε τα νέα… “μεταχειρισμένα” iPhone και laptop από τα Public και το public.gr.

Εξετάστε τα second go refurbished προϊόντα.

Όχι, δεν είναι μεταχειρισμένες συσκευές, όπως τις έχουμε συνηθίσει.

Τι είναι οι Refurbished συσκευές;

Refurbished λέγονται οι συσκευές που έχουν φτιαχτεί ξανά. Έχουν με μια λέξη ξαναφτιαχτεί. Έχουν «αναγεννηθεί» από τους πιστοποιημένους του iRepair, σύμφωνα με κορυφαία πρότυπα ποιότητας. Η κορυφαία ποιότητα των refurbished συσκευών κυμαίνεται από A (Άριστη κατάσταση με ανεπαίσθητα σημάδια χρήσης) σε Β (Άριστη κατάσταση με εμφανή σημάδια χρήσης) και C (Καλή κατάσταση με εμφανή σημάδια χρήσης).

Και είναι η value for money επιλογή, για εσάς που νοιάζεστε και για το περιβάλλον αλλά χωρίς να κάνετε «εκπτώσεις» στην τεχνολογία. Για εσάς, λοιπόν, υπάρχει η second go επιλογή των Public!

Είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας των Public με το iRepair. Οι τεχνικοί της δεύτερης εταιρίας, με αγάπη και μεράκι, ξαναέφτιαξαν τις συσκευές σύμφωνα με κορυφαία πρότυπα ποιότητας. Και τα Public ανέλαβαν τη διάθεσή τους στην αγορά.

Refurbished iPhone & Laptop: Τα πλεονεκτήματα

Τι όφελος μπορεί να έχει η αγορά μιας refurbished συσκευής; Μείωση κόστους για τον καταναλωτή έως και 50%. Και συγχρόνως, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύει την κυκλική οικονομία.

Οι refurbished συσκευές second go διατίθενται αποκλειστικά στα καταστήματα Public και στο Public.gr με εγγύηση 12 μηνών.

Έχετε ακόμη «κράτημα»; Δεν θα έπρεπε. Γιατί κάθε refurbished συσκευή έχει περάσει μια ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου από το εξειδικευμένο προσωπικό της iRepair. Επιπλέον, κάθε συσκευή διαθέτει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που πιστοποιεί ότι είναι 100% λειτουργική, σαν καινούργια.

Αν θέλετε να δείτε από κοντά τη συσκευή που θέλετε να αγοράσετε μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 20 iRepair σημεία που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα Public.

Στην περίπτωση που κάνετε την αγορά σας από το public.gr, η παράδοση γίνεται δωρεάν εντός 3 εργάσιμων ημερών, σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώστε δε ότι σε περίπτωση αγοράς συσκευής second go, έχετε δυνατότητα δωρεάν επιστροφής σε 30 ημέρες!

Refurbished vs Κλασικά Μεταχειρισμένα: Οι διαφορές τους

Είναι 3 και πολύ σημαντικές θα λέγαμε! Η πρώτη περίπτωση (refurbished), έχει 12μηνη εγγύηση, έχει περάσει διαγνωστικό έλεγχο από την τους iRepair Experts και μπορείτε να την επιστρέψετε. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κάτι καλό για τον πλανήτη!

Με το πρόγραμμα second go τα Public παρατείνουν τη διάρκεια ζωής συσκευών που είναι 100% λειτουργικές, αποτρέποντας την πρόωρη κατάληξη τους ως ηλεκτρονικά απόβλητα. Χάρη στην αγάπη των Public αλλά και των καταναλωτών για την τεχνολογία, οι συσκευές αποκτούν δεύτερη ζωή και ο πλανήτης μια… ακόμη ευκαιρία.

Αγορά refurbished συσκευής στα Public σημαίνει παράταση της διάρκειας ζωής των συσκευών και μείωση των αποβλήτων, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Εμπρός λοιπόν, βάλτε λίγο… χρώμα στις συσκευές σας!