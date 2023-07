Προβλήματα εντοπίζονται αυτήν την ώρα στη χρήση του Messenger του Facebook, καθώς εκατοντάδες χρήστες έχουν κάνει αναφορές ότι δεν μπορούν να στείλουν φωτογραφίες.

Τα προβλήματα στη χρήση του Messenger εντοπίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, με τους χρήστες να έχουν κατακλύσει το Twitter για να ρωτήσουν ο ένας τον άλλον αν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Στην ιστοσελίδα downdetector.com, εκεί όπου γίνονται συχνά αναφορές για προβλήματα στη χρήση εφαρμογών και social media, έχουν γίνει σχεδόν 300 αναφορές μέχρι τις 15:37 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τους χρήστες, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να στείλουν φωτογραφίες, αφού φαίνεται διαρκώς ότι «στέλνονται» αλλά δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη.

Προς το παρόν, η Meta δεν έχει επιβεβαιώσει ή σχολιάσει το πρόβλημα που αναφέρουν οι χρήστες του Messenger.

Note: Facebook services have been experiencing international outages for many users, with high impact to Messenger and media upload endpoints; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #FacebookDown pic.twitter.com/IYtrubwFub

for those wondering, Facebook messenger is down for some and blocks you from sending photos it just says didn’t send



So it’s not just you you currently can’t send pictures on Facebook messenger pic.twitter.com/SUev0EqdXy