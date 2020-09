Πέρασες στη σχολή σου, συναρπάζεσαι από την τεχνολογία και είσαι και γκατζετάκιας;

Σίγουρα ήρθε η ώρα να κάνεις την «επανάστασή» σου και να πάρεις στις πιο συμφέρουσες τιμές όλα εκείνα που θα διευκολύνουν το στήσιμο του νέου σου «έξυπνου» σπιτιού.

Η MediaMarkt, είναι εδώ για να κάνει την αρχή στις σπουδές σου εύκολη, φέρνοντας μοναδικά είδη τεχνολογίας που θα σου φανούν χρήσιμα σε κάθε δραστηριότητα της φοιτητικής σου ζωής: από τη σχολή και την έρευνα, ως τη διασκέδαση!

Ξεκινάμε από το laptop που θα σου χρειαστεί 100% στο νέο σου ξεκίνημα. Εμείς βρήκαμε και σου προτείνουμε το IdeaPad 3 της Lenovo που είναι σούπερ κομψό και θα σε διευκολύνει στις εργασίες σου και στη μεταφορά από και προς τη σχολή ή το HP Pavilion 13 που υποστηρίζει ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών σε ένα εντυπωσιακό σχέδιο.

Αν προτιμάς πιο… «σταθερά» πράγματα το HP Desktop M01 είναι μία πολύ καλή επιλογή, και μπορείς να το συνδυάσεις με κάποιο monitor όπως αυτό της LG.

Το σωστό φοιτητικό σπίτι που δεν του λείπει τίποτα έχει και εκτυπωτή. Το πολυμηχάνημα CANON PIXMA TR4550 ή το HP DeskJet 2720 που έρχεται με χαρτί Α4 σε κάθε περίπτωση θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση όταν θα θες να εκτυπώσεις μια εργασία, που τελείωσες αργά τη νύχτα!

Και πάμε στην κρίσιμη επιλογή της τηλεόρασης. Αν θέλεις να επενδύσεις σε εικόνα UHD 4K και να συνδυάσεις και μέγεθος η SAMSUNG 50 ιντσών θα συγκεντρώσει όλη τη φοιτητική παρέα στο σπίτι σου. Αν θέλεις να απολαύσεις εικόνα στα 1080p η LG 43 ιντσών είναι ιδανική για σένα. Αν πάλι θες να συνδυάσεις ανάλυση HD σε οικονομική τιμή η HISENSE H 32 θα σε αποζημιώσει.

Το πιο βασικό gadget το αφήσαμε για το τέλος. Κι επειδή σίγουρα θα θέλεις να είσαι online on the go, οι μοναδικές επιλογές της MediaMarkt σε smartphones όπως το HUAWEI Nova 5T, ίσως σε πείσουν να αλλάξεις το παλιό σου κινητό.

Καλή φοιτητική αρχή!