Η χρονιά που διανύουμε θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων δεκαετιών για το gaming. Οι κορυφαίες κυκλοφορίες διαδέχονταν η μία την άλλη, τίτλοι που περιμέναμε για χρόνια επιτέλους κυκλοφόρησαν και ιστορικά franchises επανήλθαν στο προσκήνιο.

Όλα κι όλα, παράπονο δεν έχουμε! Με το τρέχον έτος όμως σιγά-σιγά να ετοιμάζεται να γίνει παρελθόν, αναμενόμενα το ενδιαφέρον όλων μας πάει στο 2024 και τα παιχνίδια που θα μας φέρει αυτό και για καλή μας τύχη, τα πράγματα προμηνύονται εξίσου συναρπαστικά! Το καλεντάρι της νέας χρονιάς είναι γεμάτο από δυνατά blockbusters και πολλά υποσχόμενα indies που θα μας κρατήσουν συντροφιά για ώρες επί ωρών.

Τι θα ‘λεγες να κάναμε μια προσπάθεια να ξεχωρίσουμε τα πέντε που δεν πρόκειται να χάσουμε με τίποτα;

Star Wars Outlaws

PS5, Xbox Series X|S, PC

Θα στο θέσουμε ως εξής: το Star Wars Outlaws είναι το πρώτο παιχνίδι Star Wars που εξελίσσεται σε ανοιχτό κόσμο. Ω, ναι. Ένας ολόκληρος κόσμος στο σύμπαν του Star Wars, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, βρίσκεται στη διάθεσή σου για να τον εξερευνήσεις και να τον ανακαλύψεις σπιθαμή προς σπιθαμή! Ο τίτλος της Ubisoft (αναπτύσσεται από τη Massive Entertainment) θα προσφέρει εκτός άλλων άπλετο πιστολίδι και ξύλο, μάχες σε οχήματα, stealthy προσεγγίσεις και βέβαια αναμετρήσεις στο διάστημα! Πρωταγωνίστρια είναι η Kay Vess η οποία οργανώνει τη μεγαλύτερη μπάζα που έχει δει ποτέ το Outer Rim! Ετοιμάσου να ταξιδέψεις σε Tatooine, Kjimi, Akiva και άλλους πλανήτες για μια περιπέτεια δίχως προηγούμενο!

Avowed

Xbox Series X|S, PC

Το όνομα της Obsidian είναι ένα από εκείνα που εγγυώνται επιτυχία. Γι’ αυτό και το Avowed δε γινόταν επ’ ουδενί να περάσει απαρατήρητο. Το εντυπωσιακό με αυτό, είναι πως πρόκειται για ένα action RPG που θα λαμβάνει χώρα στο σύμπαν του Pillars of Eternity, του παιχνιδιού για το οποίο η Obsidian εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω Kickstarter το 2013). Το περιεχόμενό του δείχνει ενδιαφέρον με τους παίκτες να έχουν στη διάθεσή τους έναν συνδυασμό όπλων (με πιστόλια μάλιστα) και μαγείας, προκειμένου να εξερευνήσουν τον… περίπου ανοιχτό κόσμο του. Οι διάλογοι και η ελευθερία κινήσεων που θα απολαμβάνει ο παίκτης θα θυμίζουν το The Outer Worlds με το γκρουπ του παίκτη να αποτελείται από τρεις χαρακτήρες.

The Wolf Among Us 2

PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One

Ο κακός λύκος επιστρέφει! Μετά από μία θυελλώδη πενταετία κατά την οποία η Telltale gamesαναδιαρθρώθηκε, πτώχευσε και κατόπιν ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της, ένα από τα καλύτερα franchisesτης ετοιμάζεται με τη σειρά του για ένα εξίσου εντυπωσιακό comeback. Όσοι είχαν παίξει απολαύσει το πρώτο The Wolf Among Us κάνουν λόγο για ένα πραγματικό αριστούργημα, έναν τίτλο με τρομερή ατμόσφαιρα που αναπαράγει άψογα τον κόσμο που δημιούργησε ο Bill Willingham μέσα από τη σειρά κόμικ του, Fables. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση του sequel του δεν θα μπορούσε να μη σκορπίσει χαμόγελα, έστω κι αν έγινε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Ας είναι…

Suicide Squad: Kill the Justice League

PS5, Xbox Series X|S, PC

Αν λατρεύεις τις ταινίες με super heroes και περιμένεις πώς και πώς ένα αντάξιο video game, τότε το SuicideSquad: Kill the Justice League είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου! Αναπτύσσεται από τη Rocksteady που αν μη τι άλλο ξέρει πώς να κάνει τους super heroes να δείχνουν ακόμα πιο… σούπερ και παρ’ ό,τι ο τίτλος δεν προδίδει κάτι τέτοιο, αποτελεί το νεότερο επεισόδιο της σειράς Batman Arkham! Τα γεγονότα του παιχνιδιού εξελίσσονται μια πενταετία μετά από αυτά του Batman: Arkham Knight, με τη διαφορά ότι εδώ ο πρωταγωνιστικός ρόλος δεν ανήκει στον Batman (τον οποίο ενσαρκώνει ο προσφάτως αποθανόντας KevinConroy) αλλά στη Suicide Squad, το team με τη Harley Quinn, τον Captain Boomerang, τον Deadshot και τον KingShark!

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Xbox Series X|S, PC

Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς S.T.A.L.K.E.R. ετοιμάζεται να μας ταξιδέψει για ακόμα μια φορά στην απαγορευμένη ζώνη και συγκεκριμένα στην «καρδιά» του θρυλικού πια πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ για μια περιπέτεια που θα μείνει ανεξίτηλα στις μνήμες όσων αποφασίσουν να το τιμήσουν. Ο τίτλος ανακοινώθηκε το 2018 για να επανέλθει στο προσκήνιο τρία χρόνια αργότερα. Έκτοτε βέβαια πολλά έχουν συμβεί: η ομάδα ανάπτυξης αποφάσισε να αλλάξει μηχανή γραφικών, η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία και κάπως έτσι η ημερομηνία κυκλοφορίας άρχισε να πηγαίνει προς τα πίσω. Το 2024 μοιάζει να είναι αρκετά ρεαλιστικός στόχος κι αν κρίνουμε από τα όσα έχουμε δει από το gameplay τρέιλερ του S.T.A.L.K.E.R. 2, η σειρά ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο.