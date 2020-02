Ζούκερμπεργκ: “Έρχονται αλλαγές στο Facebook που θα τσαντίσουν πολλούς”

Ο 35χρονος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε την απόφασή του να αλλάξει την προσέγγιση του Facebook, προκειμένου να υπερασπιστεί αρχές όπως η “ελεύθερη έκφραση” και η “κρυπτογράφηση”, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει αντιδράσεις κάποιων.

“Αυτή είναι η νέα προσέγγιση και νομίζω ότι θα τσαντίσει αρκετό κόσμο. Αλλά, ειλικρινά, η παλιά προσέγγιση τσάντιζε, επίσης, αρκετούς ανθρώπους, οπότε ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό”, δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ στη Σύνοδο Κορυφής της Silicon Slopes Tech στην Γιούτα την Παρασκευή (31.1.2020).

Όπως παραδέχτηκε ο συνιδρυτής και CEO του Facebook, η εταιρεία του για πολύ καιρό προσπαθούσε να αποφύγει να κάνει ο,τιδήποτε που θα θεωρείτο “υπερβολικά προσβλητικό”, ωστόσο πλέον αλλάζει αυτήν την προσέγγιση, ενόψει αυτού που θεωρεί ως υπερβολική λογοκρισία.

Mark Zuckerberg says Facebook will stand up for principles like free expression and encryption, even if it means facing a backlash https://t.co/lDplWH9Cs3

