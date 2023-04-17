Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 65χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (16.04.2023) στο Μεσολόγγι, και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Αιτωλικού – Νεοχωρίου.

Ένας 65χρονος, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς το Νεοχώρι Μεσολογγίου, όταν έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη συνέχεα, το αυτοκίνητο του 65χρονου προσέκρουσε σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 65χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η γυναίκα που ήταν συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες:

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από aixmi-news.gr