Έδεσσα: Πρωταγωνιστής στα Θεοφάνεια ο “αγάπη μόνο” Τάσος Ποτσέπης – Οι αντιδράσεις του – video
Ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός και ως “Αγάπη Μόνο”, κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό, στην τελετή για τον καθαγιασμό των υδάτων στην Έδεσσα.
Όταν βγήκε από το νερό ζητωκραύγασε πολύ έντονα και παθιασμένα, θέλοντας να δείξει τη χαρά του.
Λίγο αργότερα, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με ευχαριστίες και πολλές ευχές.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΙΑΣΩ & ΦΕΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟ ΤΙΜΙΟ & ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΗΡΩΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ✝️🇬🇷 ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ Μ ΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ & ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ❤️🥰 ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ & ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 🎁💋 ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ & ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 💙🙏🏻Ο ΣΟΥΠΕΡΠΟΤΣΕΠ @potsepis_tasos ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ PERSONAL TRAINER & LIFE COUCH @anthipoloxagos_ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΙΕΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΣ 💙🥶❄️🙏🏻💎#AgapiMono #snow #snowing #winter #cold #ice #white #weather #sky #skies #frosty #frost #chilly #TFLers #nature #snowflakes #instagood #instawinter #instasnow #photooftheday #snowfall #blizzard #snows #white #Green
Gepostet von Τάσος Ποτσέπης am Sonntag, 6. Januar 2019
Πηγή: thestival.gr