Έτσι θα επιτρέπεται το take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε μόλις χθες αλλάζει σήμερα. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται το take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Μετά από παλινωδίες αίρεται, και μάλιστα μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, η απαγόρευση του take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Η απόφαση που περιελαμβανόταν στο πρόσφατο ΦΕΚ για τα μέτρα που ισχύουν από την Τρίτη 03/11/2020, στις γκρίζες περιοχές, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, είχε προκαλέσει, όπως έγραψε και η Voria.gr έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια σε επιχειρήσεις take away, οι ιδιοκτήτες των οποίων έκαναν λόγο για καταστροφή και αναγκαστικό κατέβασμα ρολών, για όσο θα ίσχυε το μέτρο.

Έτσι, με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης, ξεκαθαρίζεται ότι:

«στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας».

«Φαίνεται να λαμβάνει τέλος το αλαλούμ που επικράτησε τις δυο τελευταίες ημέρες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άμεση παρέμβαση τους τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, Γιώργο Καββαθά, που συνέβαλαν ώστε να παρθεί πίσω αυτή η λάθος απόφαση» υπογραμμίζει στη Voria.gr ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, ο οποίος είχε κινητοποιηθεί, για το ζήτημα, από την πρώτη στιγμή.