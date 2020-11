Γιάννενα: Ιδιοκτήτης καφετέριας εξηγεί το… take away στα ηπειρώτικα και ρίχνει τα social media (Φωτό)

Η πινακίδα που έβαλε έξω από την καφετέρια κεντρίζει τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Δείτε τις επίμαχες εικόνες από τα Γιάννενα…

Δεν χάνουν το χιούμορ τους οι επιχειρηματίες που αναγκάζονται να βρίσκονται σε μερική λειτουργία, όπως φαίνεται, από μια πινακίδα καφετέριας στην πόλη των Ιωαννίνων.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας Παλιά Αγορά αποφάσισε να… εξηγήσει γιαννιώτικα το take away στους πελάτες του. Η πινακίδα, λοιπόν, έξω από το κατάστημά του γράφει: Μόνο take away. Πάρτο και Vayere. Κοινώς για τους Γιαννιώτες, πάρτο και φύγε!

Αν κάποιος δεν είναι από την πόλη μπορεί να μην πολυκαταλάβει από την αρχή τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής αλλά αν είσαι από τα Γιάννενα… ξέρεις! Και φυσικά η ταμπέλα δεν έμεινε απαρατήρητη και κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media. Δείτε την επίμαχη εικόνα του ipeirotika.gr…