Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» Καλαμάτα και Ηλεία: Απόκοσμες εικόνες

Εικόνες αποκάλυψης καθώς η αφρικανική σκόνη έχει πνίξει από το πρωί της Τρίτης (24.4.24) την Καλαμάτα και περιοχές της Ηλείας.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι της Τρίτης είχε «σκαρφαλώσει» στους 32 βαθμούς Κελσίου, όπου σε συνδυασμό με τον ισχυρό θερμό άνεμο που φυσά αλλά και την αφρικανική σκόνη, συνθέτουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι στον Μεσσηνιακό κόλπο πνέουν νοτιοανατολικοί θυελλώδεις αγγίζοντας κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την παραλία της Καλαμάτας, δεν διακρίνεται η περιοχή της Βέργας καθώς και το όρος «Καλάθι» του Ταϋγέτου.

Check this out dust from the Sahara Desert at Kalamata Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/9vIN4gbb8J