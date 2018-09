Η Κόλαση είναι στη Μόρια – Άθλιες συνθήκες, βιασμοί και αυτοκτονίες – video

«Παιδιά δίπλα σου θα προσπαθούσαν να αυτοκτονήσουν. H ψυχική σου υγεία θα παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση. Θα υπέφερες από κρίσεις πανικού και παραισθήσεις. Θα έκανες σκέψεις αυτοκτονίας. Θα ήσουν περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που έχουν βιώσει εξαιρετικά σκληρές και τραυματικές εμπειρίες» αναφέρει το βίντεο για τη Μόρια.

«Θα μοιραζόσουν την τουαλέτα μαζί με 72 ανθρώπους. Και το ντους με 84. Θα περίμενες μισή ως μία ώρα για να κάνεις την ανάγκη σου…» λέει το Al Jazeera.

«Παιδιά μέχρι πέντε χρονών έχουν πέσει θύματα βιασμού στη Μόρια» λέει εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Οι συνθήκες είναι απίστευτες και όπως κι αν τις περιγράψεις είναι δύσκολο να καταλάβεις πόσο φρικιαστική είναι η κατάσταση στον καταυλισμό».

«Με βίασαν στην Τουρκία μέχρι να φτάσω στη Μόρια» αναφέρει ένας πρόσφυγας που περιγράφει τη ζωή του ως ταξίδι «από την Κόλαση στην Κόλαση».

«Δεν υπάρχει χώρος και ιδιωτικότητα. Σχεδόν 9.000 άνθρωποι μένουν σε ένα χώρο προορισμένο για 3.000 με κοντέινερ στα οποία φιλοξενούνται στοιβαγμένα έως και 20 άτομα» συνεχίζει το βίντεο.

Το βίντεο σημειώνει και την έκρηξη βίας που παρατηρείται στον καταυλισμό. Βία που πυροδοτείται από τις άθλιες συνθήκες. Η εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα επισημαίνει τη σεξουαλική βία σε βάρος ανδρών, γυναικών αλλά και μικρών παιδιών.

«Με αρρωσταίνει να πηγαίνω στη Μόρια και να γνωρίζω ότι γονείς υποχρεώνονται να εκθέτουν τα παιδιά τους καθημερινά σε κίνδυνο καθημερινά» λέει.

Η πραγματική καταστροφή είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί υποχρεώνονται να παραμείνουν στον καταυλισμό μήνες ή ακόμα και χρόνια καταλήγει το Al Jazzera…

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo

— AJ+ (@ajplus) September 13, 2018