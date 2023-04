Μεγάλη είναι η προβολή της Σκιάθου και φέτος σε Γαλλία και Αγγλία, αφού οι ομορφιές του νησιού κοσμούν τα μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού.

Από την Πέμπτη (06.04.2023) η Σκιάθος προβάλλεται το μετρό του Λονδίνου για τέταρτη συνεχή χρονιά και για δεύτερη συνεχή χρονιά στο μετρό του Παρισιού.

Η μοναδική ομορφιά και τα αξιοθέατα της Σκιάθου «ταξιδεύουν» και φέτος σε 45 κεντρικές στάσεις του μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκεκριμένη προβολή πραγματοποιείται με διαφημιστικές πινακίδες διαστάσεων 2Χ3 μέτρων με φωτογραφίες της Σκιάθου και όλες οι προβολές με τις γιγαντοαφίσες βρίσκονται στην πρώτη ζώνη και έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των Λονδρέζων, ενώ η τοποθέτησή τους έγινε σε 38 στάσεις του μετρό του Λονδίνου μεταξύ των οποίων τα τρία terminals του αεροδρομίου Heathrow,το Νοtting Hill και το Waterloo.

Στο μετρό του Παρισιού έχουν πραγματοποιηθεί 35 τοποθετήσεις σε επτά στάσεις με πέντε γιγαντοαφίσες σε κάθε στάση και μεταξύ αυτών στους σταθμούς Charles de Gaulle-Étoile, Montparnasse, Place d’Italie και Saint Lazare.

Skiathos “travels” the metro of Paris and London https://t.co/UGpctopjBV#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/zK8hdveGQf