Κέρκυρα: Διεθνές Φεστιβάλ animation για πρώτη φορά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διεθνές Φεστιβάλ Animation με τίτλο Ionian Contemporary Animation (ICONA 2019), διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CIAK ("Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema").