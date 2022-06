Η Ιθάκη έγινε θέμα και εκτός συνόρων για τις εικόνες που έκρυβε ο βυθός της θάλασσας. 25 τόνοι σκουπίδια ήταν πεταμένα με τη ρύπναση να συνεχίζεται για χρόνια…

Περισσότεροι από 25 τόνοι σκουπιδιών, που περιλαμβάνουν και 25 μεγάλα δίχτυα και εξοπλισμό ιχθυοτροφείων, συγκεντρώθηκαν από εθελοντές δύτες από πέντε χώρες γύρω από το ελληνικό νησί της Ιθάκης, όπως αναφέρει το Reuters, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσιεύοντας και ένα βίντεο από την μεγάλη επιχείρηση.

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 & 105,8 ο εκπαιδευτής καταδύσεων, ιδρυτής Καταδυτικού Κέντρου στην Ιθάκη που μετείχε στην επιχείρηση, Γιώργος Λίλας, μετά από οκτώ ημέρες δράσης αφαιρέθηκαν από τον βυθό, κοντά στο Βαθύ, δύο κοντέινερς γεμάτα δίχτυα και κλουβιά ιχθυοτροφείων.

Θα έπρεπε, ανέφερε, η Περιφέρεια που είχε δώσει τις άδειες στις μονάδες παραγωγής να είχε φροντίσει εδώ και δέκα χρόνια για τον καθαρισμό, αλλά δεν το έκανε. Πάντως η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, αν σκεφτεί κανείς ότι στην Ιθάκη ως δύτες έχουν εντοπίσει ολόκληρα νοικοκυριά που μετά από μια ανακαίνιση τα μετέφεραν με σκάφη και τα έριξαν στη θάλασσα σε σημεία που δεν πάει το μυαλό σου ότι θα δεις μια τουαλέτα ή ένα παράθυρο.

Ολα αυτά σιγά-σιγά ανασύρονται και αυτή τη στιγμή ο βυθός της Ιθάκης έχει φτάσει σε πολύ καλό σημείο, ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμος. Σκοπός είναι κάθε χρόνο να γίνονται μικρότερες παρεμβάσεις, όπου εντοπίζεται πρόβλημα από την αλιεία και να δημιουργηθεί ένα περιβαλλοντικό Κέντρο στο νησί που θα κάνει όχι μόνο καθαρισμούς, αλλά θα μπορεί και να περιθάλψει φώκιες, χελώνες και όποιο τραυματισμένο ζώο υπάρχει τριγύρω στο Ιόνιο.

